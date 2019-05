Salon du véhicule électrique de Québec : une première!

Jusqu’à dimanche, à ExpoCité, tout le monde est invité à découvrir la plus vaste gamme de véhicules électriques à l’est de la province à l’occasion du Salon du véhicule électrique de Québec. C’est la destination pour tout savoir sur les plus récentes technologies en matière d’électrification des transports. Si vous envisagez d’acheter prochainement, rien de mieux que de « tester la machine » lors d’un essai routier avec l’un ou l’autre des nombreux modèles disponibles.

Photo courtoisie

Des exposants de vélos et de scooters électriques, de bornes de recharge, de panneaux solaires et de solutions électriques de toutes sortes sont aussi sur place pour offrir de l’information sur une foule de sujets concernant l’électrification des transports et l’adaptation du domicile. Pascale est allée sur place alors que le montage du Salon allait bon train pour avoir un avant-goût. À voir samedi. Pour en savoir plus : sveq.ca