Un triathlon pour Michel Charette

La saison de District 31 a beau être terminée, l’équipe du célèbre poste de quartier se retrouvera le mois prochain. Michel Charette retrouvera Sébastien Delorme, Patrice Godin et Frédéric ­Cloutier à l’occasion du triathlon de Tremblant.

« On est une belle gang. On a chacun nos défis. Patrice a de la misère à nager. Moi, c’est la course, mon défi. Je le fais vraiment pour me dépasser, mais je le fais aussi pour ramasser des sous pour la cause Bye Bye Allergies, parce que ma fille a des allergies ­alimentaires. Alors j’ai de bonnes ­motivations et je vais le faire à mon rythme », raconte le comédien, rencontré à la répétition, devant les médias, de la pièce À votre santé ! Clinique à bon marché !, au Ministère, il y a quelques jours.

Plus en forme que jamais, grâce à son importante perte de poids, c’est Michel Charette lui-même qui a convaincu ses coéquipiers de prendre part à ce parcours d’endurance.

« C’est 1,5 kilomètre de nage, 40 kilomètres de vélo et 10 kilomètres de course. Je leur ai proposé ça l’été passé et je leur disais que c’était mon rêve de faire un triathlon. Ils m’ont tous dit : “Let’s go, on le fait !” Je n’ai pas le choix, il faut que je le fasse maintenant », ajoute-t-il.