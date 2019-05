Une première pour Le Rucher

Le Centre de traitement des dépendances Le Rucher, qui propose une thérapie en cinq étapes de six mois aux personnes souffrant de problématiques de toxicomanie et d’alcoolisme, présentera pour la première fois un spectacle-bénéfice, le mardi 18 juin à l’Impérial Bell de Québec, mettant en vedette plusieurs artistes très engagés : Sylvain Marcel, Pascale Picard, Étienne Drapeau, Taktika, Jordane, Mario Saint-Amand, entre autres. Le Rucher est l’un des seuls centres qui offrent un service aussi long pour permettre à ces personnes de réapprendre à vivre et à retrouver leurs ailes. Renseignements : 418 872-0110.

40 ans de radio

Peu d’animateurs et encore moins d’animatrices ont pu faire des carrières de 40 ans et plus uniquement à la radio. C’est pourtant le cas de Joanne Boivin qui célèbre ses 40 ans de métier dans le merveilleux monde radiophonique. C’est en effet le 25 mai 1979 qu’elle s’installait derrière un micro pour une première fois à la radio de CJAB, 94,5 FM, nouvelle station FM qui prenait alors racine au Saguenay, sa ville natale. Quarante ans plus tard, Joanne Boivin tient toujours la barre, cette fois avec ses émissions Plus de hits au travail et Les hits du midi à M FM 102,9. Joanne est arrivée à Québec à l’été des Grands Voiliers, en 1984, et n’a jamais quitté par la suite. Elle a aussi travaillé pour les stations CHIK FM (aujourd’hui Énergie), FM 93, CITF FM (aujourd’hui Rouge FM). Vous vous dites certainement qu’elle a dû commencer très jeune dans le métier. Vous avez raison ! Sur les photos, Joanne Boivin en 1979 et aujourd’hui.

Salut Butch

Les amateurs de hockey plus âgés se souviendront de Fernand « Butch » Houle (photo) qui a fait les belles heures de la défensive des As de Québec pendant trois saisons de 1952 à 1956. Il a notamment évolué en compagnie de Jean Béliveau, Jean-Guy Gendron, Jean-Guy Talbot et Al Arbour, entre autres. Même s’il n’a jamais joué dans la LNH, l’ex numéro 19 des As a connu une belle carrière dans le monde de l’assurance et des affaires. Fernand « Butch » Houle est décédé le 11 mai dernier à l’âge de 90 ans. La famille recevra vos condoléances à la Maison Gomin, 2026, boul. René-Lévesque Ouest, ce soir de 19 h à 21 h. Le service religieux sera célébré demain (samedi) à 14 h en l’église Saint-Yves, 2470, rue Triquet, à Québec. La famille vous accueillera aussi à l’église demain à 12 h 30.

Pour Les Anges du bal

Des étudiants du Cégep de Lévis-Lauzon ont organisé récemment une collecte de robes de bal au profit de l’organisme Les Anges du bal. La collecte a permis d’amasser 80 robes pour l’organisme. Sur la photo, les membres du comité « À chacune son bal » prennent la pose avec le résultat de leur collecte. Dans l’ordre habituel : Émilie Larochelle, Clémence Faucher, Kassandra Dignard et Étienne Petitclerc.

40 ans de service

Bravo à Denise Caron (photo) qui a fêté, le 14 mai dernier, ses 40 ans de service à la Caisse Desjardins de la MRC de Montmagny. L’événement a été souligné de belle façon en compagnie de ses collègues de travail.

Anniversaires

Guillaume Latendresse (photo), analyste sportif à RDS, 32 ans... Claudia Desharnais, directrice marketing de Desharnais pneus et mécanique... Marc Gagnon, ex-patineur de vitesse, 44 ans... Alexandra Laverdière, comédienne et actrice québécoise, 42 ans... Matt Laurent, auteur-compositeur et interprète québécois, 52 ans... Alain Lemieux, avec les Nordiques de 1985 à 1986, frère de Mario Lemieux, 58 ans... Kristin Scott Thomas, actrice britannique, 59 ans... Priscilla Beaulieu Presley, épouse d’Elvis Presley (1967-73), 74 ans... Bob Dylan, auteur-compositeur-interprète, musicien, peintre, poète américain, 78 ans.

Disparus

Le 24 mai 2018. Jerry Maren (photo), 98 ans, acteur américain connu pour être le dernier acteur « survivant » du film Le Magicien d’Oz... 2017. Jacqueline « Jackie » Sabourin, 89 ans, l’épouse de l’ex-journaliste sportif, feu Roland Sabourin... 2017. Walter Ruest, 85 ans, PDG de CJBR (Rimouski) (1974-1977), directeur régional pour Radio-Canada des stations de Rimouski, de Matane, de Sept-Îles et de Chicoutimi (1977-1988), commissaire au CRTC (1988-1993)... 2014. Antoine Deschênes, 67 ans, ancien maire des Éboulements (1997-2005)... 1991. Gérard Delage, 78 ans, surnommé « le prince des gastronomes »... 1990. Arthur Villeneuve, 80 ans, peintre naïf.