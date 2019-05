GOULET, Hélène Thibault



Au CIUSSS Capitale Nationale, Québec, le 19 mai 2019, à l'âge de 84 ans 4 mois, est décédée dame Hélène Goulet, épouse de feu monsieur Roland Thibault. Née à St-Camille de Bellechasse, le 7 janvier 1935, elle était la fille de feu dame Rose-Anna Dufresne et de feu monsieur Ernest Goulet. Elle demeurait à Québec.où les membres de la famille recevront les condoléances à compter de 13 h. Les cendres seront par la suite déposées au cimetière St-Charles-Borromée. Madame Goulet laisse dans le deuil ses enfants: Jacques (Carole Arseneault), Yvon, Benoit (Sylvie Leblanc), Martin (Josée Boutin), Marie-Hélène (François Roy); ses petits- enfants: Vincent, Carole-Anne, Anaïs, Alain, Camille et Thomas; ses frères et soeurs: Fernande, Denise, Eddy, Gaston, Sylvio, Raymond, Léandre, Gaétan; ses beaux-frères et belles-sœurs des familles Goulet et Thibault ainsi que plusieurs tantes, oncles, neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Elle était également la mère de: Vincent, Denis, Bernard et la sœur de: Juliette, Yvette, Antoinette, Thérèse, Yolande, Oscar et Claude, tous décédés. La famille remercie tout particulièrement la Dre Jacinthe Lambert ainsi que tout le personnel des soins palliatifs du CIUSSS Capitale Nationale pour leur discrétion, l'attention portée et la qualité des soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Québécoise du cancer. Site : www.fqc.qc.ca, Tél. : 1-877-336-4443. Les funérailles sont sous la direction de