LOUPRET, Fernande Bégin



À l'IUSMQ, Québec, le 21 mai 2019, à l'âge de 87 ans 2 mois, est décédée dame Fernande Loupret, épouse de feu monsieur Edouard Bégin. Née à Québec, le 18 mars 1932, madame était la fille de feu dame Marguerite Leclerc et de feu monsieur Hildevert Loupret. Elle demeurait à Québec. Les membres de la famille recevront les condoléances àà compter de 10 h.Les cendres seront par la suite déposées au columbarium La Seigneurie. Madame Loupret Bégin laisse dans le deuil ses enfants: Christiane (Igor Voïnow), Jean-Claude, Diane (Florent Leclerc), Réjean (Brigitte Bolduc) et Michel (Chantal Rodrigue); ses petits-enfants: Marie-Josée Lachance (Marc Alain), Patrick, Philippe (Rachel), Sonia (David), Mélanie (Sébastien), Renée (Sébastien), Andréanne; ses arrière-petits-enfants: Keven, Julianne, Hugo, Logan, Hélèna et Livia; ses deux arrière-arrière-petits- enfants: Kenji et Saphira ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Un remerciement particulier à toute l'équipe des soins palliatifs de l'IUSMQ pour les soins attentionnés et empreints de dévouement qui lui ont été d'un grand réconfort. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer Site : www.cancer.ca/fr-ca/donate/?region=qcTél. : (418)683-8666. Les funérailles sont sous la direction de