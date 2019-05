LECLERC, Colette



À la Maison Michel-Sarrazin le 31 janvier 2019, à l'âge de 64 ans, est décédée Colette Leclerc, fille de feu monsieur Jean-Baptiste Leclerc et de feu dame Alida Marquis. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera à lade 9 h à 11 h.Elle laisse dans le deuil ses sœurs: Louisette (Roger Bissonnette), Diane (Rosaire Deschamps) et Cécile (feu René Gaudreault); ses frères: Jean-Claude (Rose-Aimée Lessard), feu Jacques (Michelle Blais et feu Lise Beaulieu) et Marc-André (Marielle Brousseau); ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Par respect pour les volontés de Madame Leclerc, la famille vous prie de ne pas envoyer de fleurs. Cependant, vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Maison Michel-Sarrazin 2101, chemin St-Louis, Québec, QC, G1T 1P5, tél. : 418-688-0878, ou à la Fondation du cancer du sein, 1705-1155, boul. René-Lévesque Ouest, Montréal, QC, H3B 3Z7, tél. : 1-877-990-7171.