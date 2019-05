LÉGARÉ, Jean-Guy



À l'Hôtel-Dieu de Lévis le 18 mai 2019, est décédé à l'âge de 83 ans M. Jean-Guy Légaré, époux de Mme Dolorès Pelletier; fils de feu Mme Jeannette Bourgault et de feu M. Georges-Henri Légaré. Il demeurait à Lévis, natif de Sainte-Perpétue, comté de L'Islet. Les membres de la famille recevront les condoléances à lade 12 h à 13 h 50.et de là au columbarium de la Résidence funéraire Daniel Caron de Saint-Pascal. Il laisse dans le deuil son épouse, Dolorès Pelletier. Il était le père de: Marc (Marie-Berthe Rioux), feu Christian (Lison Rhéaume), Luc (Marjolaine Cimon), Sylvain (Louise Pépin), Steve. Il laisse également dans le deuil ses petits-enfants et ses arrière-petits-enfants. Il était le frère de: feu Télesphore (feu Noëlla Dubé), Nicole (feu Marcel Caron), Georges (Hélène Latouche), feu Murielle (feu Bermanch's Chouinard), feu Ginette (Jean-Guy Blanchet), Denise (Claude Lataille), Gaétane (Jean-Marc Boudreault), Michel, Claude (Sylvie Gagnon), Mario (Roselyne Bélanger). Il était le beau-frère de: feu Alain (Andrée Gagnon), feu Normand (Lucie Caron), feu Dorothée (feu Gilles Gamache), Denis (Aline Lavoie), Roger (Lisette Grondin), Guy (Christiane Gendron), Magella (Francine Rivard). Sont aussi attristés par son départ ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Vos condoléances peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040 avenue Belvédère, bureau 214, Québec (Québec) G1S 3G3. La direction des funérailles a été confiée à la