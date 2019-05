DODIC, Grégorio



Au CHSLD Côté Jardins, le 14 janvier 2019, à l'âge de 91 ans et 11 mois, est décédé monsieur Grégorio Dodic, fils de feu madame Maria Kralic et de feu monsieur Thomas Dodic. Il demeurait à Québec.Il laisse dans le deuil les membres de sa famille en France et en Croatie. Selon ses volontés, il ne sera pas exposé. Les proches recevront les condoléances le mercredi 5 juin 2019 de 14 h à 14 h30 ausuivi d'une prière et de l'inhumation des cendres. Un remerciement spécial au personnel CHSLD Côté Jardins, pour les excellents soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des Petits Frères (168 Rue Chabot, Québec, QC G1M 1K5), tél.: 418- 683-5533. https://www.petitsfreres.ca/donner/dons-de-fondation/