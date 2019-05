DUMONT, Jeanne St-Pierre



Au CHRGP de Rivière-du-Loup, le 22 mai 2019, est décédée à l'âge de 94 ans et 3 mois Mme Jeanne St-Pierre, épouse de feu M. Albert Dumont; fille de feu Mme Maria Chénard et de feu M. Cyprien St-Pierre. Elle demeurait à la résidence Reine-Antier de Rivière-du-Loup, autrefois à Pohénégamook (quartier Saint-Éleuthère), Témiscouata. Les membres de la famille accueilleront parents et amis à lale jeudi 30 mai 2019 de 19 h à 22 h et le vendredi 31 mai de 12 h à 13 h 50.suivi de l'inhumation au cimetière paroissial. Elle était la mère de: Auberte (feu Nelson Lavoie), Adrien (Chantal Lavoie), feu Jeannelle, feu Diane, feu Claudette. Elle était la grand-mère de: feu Danny, Judith sa filleule (Steeve Plante), Jean-Philippe (Andréanne Roy), Mélissa (André Talbot), Nadine (Daniel Morin). Elle laisse également dans le deuil ses arrière-petits-enfants: Yasmina, Gabriel, David, Hugo, Jacob, Amanda, Eliot, Filie, Nicolas et Eloïse. Elle était la sœur de: feu Sylvio, feu Antoinette, feu Georges (Colette Lavoie), feu Paul (feu Yvette Bérubé), feu Lucie (feu Camille Bouchard), feu Rose (feu Paul Therrien), feu Léo (feu Rachel Michaud), feu Wilfrid (Suzanne Morin), feu Juliette (feu Lionel Sirois), Alphonsine (feu Léopold Ouellet), Lauréat (feu Yolande Boucher), Carmen (feu Maurice Lavoie). Sont aussi attristés par son départ son filleul, Stéphane Lavoie; ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents des familles St-Pierre et Dumont ainsi que ses ami(e)s. Elle était membre de l'ordre 1201 des Filles d'Isabelle de Saint-Éleuthère depuis 58 ans. La famille remercie sincèrement le personnel de la résidence Reine-Antier et des soins intensifs du CHRGP pour les soins exceptionnels et leur approche humaine. Vos condoléances peuvent se traduire par des fleurs, des messes ou un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, 261-4715, avenue des Replats, Québec (Québec) G2J 1B8. La direction des funérailles a été confiée à la