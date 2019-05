BRIND'AMOUR, Marcel



À l'Hôpital St-Sacrement, le 16 mai 2019, à l'âge de 65 ans, est décédé M. Marcel Brind'Amour, conjoint de dame Francine Dubois. Outre sa conjointe il laisse dans le deuil ses enfants: Mélanie (Jonathan Picard) et Alain; sa petite-fille Annabelle; les fils de sa conjointe: Jean-François Dubois (Alexandra) et Marco Paulo Raposo; ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs ainsi que plusieurs neveux et nièces cousins, cousines autre parents et amis. La famille recevra les condoléances aule jeudi 30 mai 2019 de 16h à 19h.