RICHARD, Jean



A l'Hôpital-Général de Québec, le 5 mai 2019, à l'âge de 69 ans, est décédé monsieur Jean Richard, qui a notamment œuvré de nombreuses années dans le domaine du taxi à Québec (service de limousine).Il était le fils de feu Raymond Richard et de Jeanne D'Arc Côté. Il laisse dans le deuil sa mère, son fils Sylvain (Caroline Segard), son frère André (Aline Bourdages), sa sœur Lise (Roberto Puppin) et ses petits-enfants qui lui apportaient un rayon de soleil: William, Benoit et Noémie. Il laisse également dans le deuil, ses oncles, tantes, cousins, cousines, neveux, nièces, amis et ex-collègues de travail. Une attention particulière est portée à madame Doraine Vachon qui a occupé une grande place dans sa vie et pour son dévouement à son égard, la famille tient à la remercier sincèrement de même que tout le personnel de l'Hôpital Général pour les bons soins prodigués et leur humanisme. Selon ses volontés et en raison de sa maladie, son corps a été confié à l'Université Laval pour fins de recherche. En conséquence, un hommage lui sera rendu à une date ultérieure. Vos témoignages de sympathie et votre intérêt à connaître les modalités de l'hommage ultérieur peuvent être adressés à l'adresse courriel suivant : alamemoiredejeanrichard@gmail.com