FRADETTE, Réal



À l'IUCPQ (Hôpital Laval), le 21 mai 2019, à l'âge de 80 ans, est décédé monsieur Réal Fradette, époux de dame Claudette Blouin. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 13 h à 15 h.Il laisse dans le deuil, outre son épouse Claudette; ses enfants: Nicolas (Anick Pilotte) et Caroline (Patrick Forget); ses petits-enfants: Christopher Powell, Noémie Fradette, Charles Fradette, Simon Powell, Émilie Forget et Samuel Forget; ses frères et sœurs: feu Henri-Louis (feu Suzanne Fortier), Jeannine (Yvon McCutcheon) et Andrée (Ginette Dumond); ses beaux-frères de la famille Blouin: Rodrigue (Maud Lajoie), Gaétan (Denise Fournier) et Maurice (feu Thérèse Delisle); ses belles-sœurs: Céline Thibault, Rachel Tardif, Aline Leroux, Raymonde Lapointe, Gisèle Laverdière ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, 261-4715, avenue des Replats, Québec QC G2J 1B8.