À la Pourvoirie Trudeau: Un chalet pas trop cher pour vos vacances

Vous aimeriez trouver un chalet au bord de l’eau pour vos ­vacances estivales, et ce, à moins de 1000 $ par semaine ? C’est le cas à la Pourvoirie Trudeau, à Saint-Zénon dans Lanaudière, où les tarifs sont à partir de 600 $ par famille pour un séjour de 6 jours, 5 nuits.

Il s’agit d’une des meilleures aubaines au Québec, surtout pour un chalet avec quai privé sur un lac, pédalos et kayaks inclus.

Un ancien club américain

Dire que le territoire sur lequel sont ­répartis aujourd’hui 36 chalets est un ­ancien club de pêche privé américain, le ­Matawin Fishing Club, fondé en 1892. Il n’était alors pas question pour les ­Québécois d’y mettre les pieds à moins d’être un invité...

Heureusement, le club est devenu une pourvoirie en 1973 pour s’ouvrir ­graduellement à la villégiature. Voilà qui explique pourquoi on retrouve des ­chalets ancestraux en pièce sur pièce ou avec foyer en pierre, ainsi que des chalets plus récents.

Comme il n’y a pas de télévision ni ­téléphone, on décroche complètement. Il n’y a pas de réseau cellulaire non plus. En cas d’urgence, vos proches peuvent laisser un message à l’accueil.

Photo courtoisie, Jimmy Vigneux

Sauvage mais accessible

Pour se rendre au chalet, que ce soit au lac Crépeau ou au lac Jobin, il faut ­emprunter une route forestière, laquelle ne nécessite pas un VUS. Se trouvant à près de 600 mètres d’altitude, le territoire se démarque par ses montagnes presque vierges.

L’espace ne manque pas. Autour de votre chalet, il n’y a même pas de voisin.

Plaisirs simples

Une fois au chalet, plus besoin de ­reprendre la route 131. Tout est à portée de main, à commencer par le kayak ou le pédalo, dont un pour enfant. Il y a ­aussi une chaloupe pour taquiner la truite ­mouchetée ou la truite arc-en-ciel.

Aux lacs Jobin et Crépeau, une petite plage paisible est réservée aux occupants des chalets. Un trampoline flottant est ­destiné aux enfants à qui on fait enfiler une veste de flottaison.

La nature se révèle si on garde l’œil ­ouvert. Un balbuzard pêcheur qui plane. Une perdrix qui traverse le chemin avec ses poussins. Un lièvre qui bondit au ­détour d’un sentier. Des petites fraises à cueillir.

À ne pas oublier : de la lecture, un jeu de société et de quoi cuisiner. S’il pleut, il n’en faut pas plus pour agrémenter notre séjour.

POURVOIRIE TRUDEAU

Accès en auto : A-40 Est, A-31 Nord, R-131

Tarifs par chalet : à partir de 600 $ par famille 5 nuits/6 jours ; réduction de 40 % pour une deuxième famille.

Inclus dans le forfait : deux pédalos, deux kayaks, une chaloupe (sans moteur) et droits de pêche.

1 800 293-5432

pourvoirietrudeau.com

D’autres idées pour le week-end

CANTONS-DE-L’EST : Jolie cabane à louer près d’Eastman

Photo courtoisie, Côteaux Missisquoi

Une quatrième cabane, nommée La Petite Nyctale, s’est ajoutée au domaine Côteaux Missisquoi. Bordée d’un ruisseau, elle est dotée de grandes fenêtres sur trois côtés ­donnant sur la forêt.

Éclairage au solaire. Poêle à bois. Réchaud au propane. Bidon d’eau potable et toilette à compost. Accès aux Sentiers de l’Estrie. Tarifs : 145 $ par nuit (jusqu’à 6 personnes).

coteauxmissisquoi.com