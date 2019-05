GRAVEL, Jeannine Houde



Le 18 mai dernier, la belle vie de Jeannine Houde, heureuse épouse d'André Gravel et mère exceptionnelle de Johanne, Martine et Annie-France, s'est arrêtée. Sa gentillesse, son sourire et son accueil ont marqué tous ceux qui ont eu la chance de croiser son chemin ou de la visiter dans la chaleureuse maison au toit bleu du Bourg Royal.Son départ laisse un grand vide pour son mari André, ses filles: Martine et Annie-France; ses beaux-fils: Jim et Marco; ses précieux petits-enfants: Andrée-Ann, Gabriel, Tristan, Samuel et Mikaella. Elle laisse aussi dans le deuil sa sœur Yolande (feu Louis Denis), son frère Gaétan (Audrey Côté), ses autres belles-sœurs: Murielle Baril (feu Marcel Houde) et Sylvie Rioux (fey Raymond Boutet); son beau-frère Laurier Bernier (feu Gabrielle Gravel), ainsi que de nombreux neveux et nièces. La famille vous accueillera aule jeudi 30 mai 2019, de 18h30 à 21h30.où la famille recevra les condoléances à partir de 10h. L'inhumation se fera au cimetière St-Charles Borromée suivant la cérémonie. Bien qu'elle adorait les fleurs, vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Croix-Rouge Canadienne - Division Québec, 325, rue de la Croix-Rouge, Québec, Québec Téléphone: 418 648-9066 Courriel: comptezsurnous@croixrouge.ca Site web: www.croixrouge.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.