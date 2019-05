DESBIENS, Gérard



À la Maison de soins palliatifs du Littoral, le 18 mai 2019, à l'âge de 83 ans et 5 mois, est décédé monsieur Gérard Desbiens, époux de feu madame Francine Dufour, fils de feu madame Alphonsine Pineault et de feu monsieur Achille Desbiens. Il demeurait à Lévis.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 10h à 11h45.L'inhumation des cendres se fera au cimetière Mont-Marie en après-midi. Il laisse dans le deuil ses enfants: Éric (Marie Lise Couture) et Karina; son petit-fils Mathieu; ses soeurs et son frère: Louisette (Lucien Fecteau), Jean-Paul (en premières noces feu Marguerite Martineau, Jeannine Gagnon), Gisèle (Donald Marcoux), Line (Bernard Breton Jr), feu Claude (en premières noces feu Rita Forgues, Lise Guénette) et feu Nicole (Marcel Turgeon); ses beaux-frères et ses belles-soeurs de la famille Dufour ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel de la Villa Mon Domaine ainsi que le personnel de la Maison des soins palliatifs du Littoral pour les bons soins prodigués. Un merci spécial est adressé à tous ceux qui sont venus lui rendre visite durant son séjour. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de la Maison des soins palliatifs du Littoral. Des formulaires seront disponibles sur place.