Christine Sinclair sera à la Coupe du monde

Christine Sinclair aura l’occasion de devenir la meilleure buteuse de tous les temps sur la scène internationale de soccer à l’occasion de la Coupe du monde de soccer féminin, qui s’amorcera le 7 juin prochain en France.

Canada Soccer a en effet dévoilé samedi la formation de 23 joueuses qui représentera le pays. Une seule Québécoise sera de l’aventure, soit la joueuse de milieu de terrain Gabrielle Carle, âgée de 20 ans.

Avec 181 buts, Sinclair est à trois du record, actuellement détenu par l’Américaine Abby Wambach, à la retraite depuis 2015.

«Nous allons à la compétition pour la remporter, mais nous avons été bons à y aller une étape à la fois, a expliqué Kenneth Heiner-Moller, entraîneur-chef et directeur du programme national féminin. Nous n’avons pas regardé au-delà de la Coupe d’Algarve, et nous n’avons pas regardé au-delà de nos matchs contre l’Angleterre et l’Espagne. Nous nous sommes seulement concentrés sur ce qu’il y avait devant nous. En ce moment, il y a trois matchs de groupe devant nous et nous nous concentrons très clairement sur le Cameroun, la Nouvelle-Zélande et les Pays-Bas.»

Il s’agira d’une septième présence consécutive à la Coupe du monde pour les joueuses canadiennes. Lors de la dernière édition, qui avait lieu en sol canadien en 2015. Éliminées en quarts de finale, les favorites locales avaient terminé au sixième rang.

Le meilleur résultat canadien demeure la quatrième position, lors du Mondial de 2003. En 2016, les représentantes de l’unifolié avaient mis la main sur la médaille de bronze lors des Jeux olympiques de Rio, tout comme aux Jeux de Londres, en 2012.