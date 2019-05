Dans l’univers de Harry Potter au Royaume-Uni

LONDRES, Royaume-Uni | Personnage rassembleur s’il en est un, Harry Potter s’avère un excellent guide pour les familles qui explorent le Royaume-Uni. Entre les lieux qui ont inspiré J.K. Rowling et ceux repérés par les équipes de production des longs métrages, nous sommes transportés dans l’univers du jeune sorcier tout en découvrant un coin de pays. Voici un itinéraire en cinq escales, d’Édimbourg à Londres.

1. Édimbourg

Photo Agence QMI, Marie-Julie Gagnon

C’est ici que J.K. Rowling a mis en mots les aventures du héros qui a lancé sa ­carrière. Bien qu’elle ait écrit dans plusieurs cafés, The Elephant House, avec vue sur le château d’Édimbourg, clame être le lieu de naissance du sorcier. Les admirateurs laissent même des messages à l’auteure sur les murs de la toilette des femmes !

Plusieurs endroits ont inspiré cette ­dernière, dont le magnifique cimetière Greyfriars, où se trouve notamment la tombe d’un ­certain Thommas Riddle... C’est en scrutant ­l’épitaphe de cet écuyer qu’a surgi l’idée de l’anagramme « I am Lord Voldemort » (Tom Marvolo Riddle). La rue Victoria fait par ailleurs partie des inspirations du Chemin de Traverse.

Photo Agence QMI, Marie-Julie Gagnon

Votre budget de voyage est illimité ? ­Rendez-vous à l’hôtel Balmoral, où J.K. Rowling a terminé l’écriture de la série. La suite 552 porte désormais son nom. Prix d’une nuitée, selon de récentes recherches sur le site : à partir de 1800 GPB, soit environ 3076 $ CA.

Pour une visite guidée en français en ­compagnie d’une vraie passionnée qui connaît la ville aussi bien que l’univers de Harry Potter, Sarah Lachhab, créatrice du blogue French Kilt, est fantastique !

2. Train à vapeur Jacobite

Photo Adobe Stock

Qui n’a pas rêvé de se retrouver dans le Poudlard Express, qui traverse l’impressionnant viaduc de ­Glenfinnan ? D’avril à la fin octobre, le train à vapeur mythique, qui s’appelle en réalité le Jacobite Steam Train, quitte Fort William pour rejoindre Mallaigh, un petit village de pêche, en environ deux heures. Les billets s’envolant très ­rapidement, il faut effectuer la réservation le plus longtemps possible à l’avance, surtout pour la haute saison.

Pour voir passer sur le viaduc le train à vapeur immortalisé dans Harry Potter et la chambre des secrets, le mieux est de se rendre près de la gare de Glenfinnan, où il faudra emprunter un sentier pour avoir un bon point de vue.

Notez qu’un train régulier effectue le même trajet pour une fraction du prix.

3. Château d’Alnwick

Photo Agence QMI, Marie-Julie Gagnon

Cap sur la région de Northumberland, le comté le plus au nord de l’Angleterre. ­Deuxième plus grand château habité du Royaume-Uni, Alnwick — qui se prononce « Annick » — accueille les visiteurs entre la fin mars et la fin octobre. C’est ici qu’ont été tournées les scènes extérieures de Poudlard. On reconnaît aisément l’endroit, au point d’avoir l’impression ­qu’Hermione ou Ron pourrait surgir à tout moment...

Différentes activités sont ­proposées sur place, comme un « cours de balais » à la manière des protagonistes, le vertige en moins. Les animateurs ­costumés semblent prendre autant de ­plaisir à se livrer à l’exercice que les enfants. Moins spectaculaire que le quidditch, certes, mais tout de même amusant !

Photo Agence QMI, Marie-Julie Gagnon

Des scènes d’autres films et séries populaires ont été tournées au Château d’Alnwick, notamment Downtown Abbey (pour deux ­spéciaux de Noël), ­Transformers : Le dernier chevalier (1997), ­Elizabeth (1999) et au moins trois films mettant en vedette Robin des bois, dont celui avec Kevin Costner en 1991.

4. Londres

Photo Agence QMI, Marie-Julie Gagnon

Londres a autant inspiré J.K. Rowling que les cinéastes qui ont adapté ses histoires au grand écran. Il faut bien sûr s’arrêter à ­l’incontournable gare King’s Cross, où les étudiants ­traversent le mur à la plateforme 9 ¾ — en ­réalité le mur voûté qui se trouve entre les plateformes 4 et 5. Pour la vraie magie, allez jeter un coup d’œil près de l’entrée des quais 9, 10 et 11, du côté ouest. Saurez-vous repérer le ­chariot coincé dans le mur ? J.K. Rowling a raconté avoir choisi cette gare, car ses parents s’y sont rencontrés, alors qu’ils se rendaient tous deux en Écosse.

Une foule d’autres lieux disséminés aux quatre coins de la ville sont ­facilement reconnaissables, comme le Pont du ­Millenium, détruit par les Mangemorts dans Harry Potter et le Prince de Sang-­Mêlé, et Piccadilly Circus, où Harry, ­Hermione et Ron passent à un cheveu de percuter un autobus dans Harry Potter et les reliques de la mort.

Photo Agence QMI, Marie-Julie Gagnon

Selon notre guide, Emilie Mauchaussé, deux lieux ont servi de décor au ­Chaudron baveur, l’un au Leadenhall Market (métro Leicester Square), et l’autre au Borrough Market (métro London Bridge). La rue Charing Cross, dans le West End, est par ailleurs l’une des inspirations de J.K. Rowling pour le Chemin de Traverse.

On peut réserver une visite en français par l’entremise de l’agence Voyageurs du monde. Visit Britain a également concocté une carte avec les principaux lieux qu’on aperçoit dans les films.

5. Studios Warner Bros

Photo Agence QMI, Marie-Julie Gagnon

La visite des studios où ont évolué les acteurs pendant une ­décennie constitue l’apothéose d’un séjour sur les traces de Harry Potter. À environ une heure et demie du centre de Londres, Warner Bros nous emmène en réalité beaucoup plus loin. C’est une véritable incursion dans la magie du cinéma à laquelle sont conviés les visiteurs.

Photo Agence QMI, Marie-Julie Gagnon

Dès les premières secondes, on est émerveillés en découvrant la chambre sous l’escalier et la grande salle, où se déroulent plusieurs scènes marquantes. On pénètre ensuite dans les différents décors, audioguides (disponibles en ­français) bien vissés sur les oreilles pour ne manquer aucune explication. Une foule d’anecdotes de tournage viennent ponctuer la visite. Un exemple ? Plus de 3000 baguettes magiques ont été ­fabriquées pour les besoins du film. De ce nombre, 80 ont été cassées par Daniel Radcliffe, qui avait la propension de s’en servir pour jouer de la batterie un peu partout... ­Prévoyez au moins cinq heures sur place.

Photo Agence QMI, Marie-Julie Gagnon

Photo Agence QMI, Marie-Julie Gagnon

► Ce voyage a été rendu possible grâce à Air Transat Voyageurs du Monde et Rail Europe. Pour plus d’info : airtransat.com