David Salgueiro: Rapide et dangereux

Le voltigeur de 22 ans David Salgueiro est une belle surprise en ce début de campagne pour les Capitales de Québec. Sa vitesse est déjà bien connue et redoutée par les équipes du circuit. En huit matchs, il a volé six buts au détriment des défenses adverses et il compte bien battre le record de 51 vols en saison régulière, établi en 2018 par Breland Almadova des Miners de Sussex County.

Cependant, pour pouvoir voler un coussin, il faut déjà pouvoir se rendre sur les sentiers. Il faut dire que Salgueiro n’est pas un frappeur de longue balle et sa moyenne au bâton jusqu’à maintenant n’est pas particulièrement exceptionnelle (,222).

Mais le joueur de six pieds et 170 lb a un atout dans sa manche: sa patience. En 27 présences au bâton, il a obligé les lanceurs à lui accorder neuf buts sur balles, le plaçant ainsi au deuxième rang de la Ligue Can-Am à ce chapitre. Sa moyenne de présence au bâton se situait à ,447 avant le match de samedi soir, la deuxième plus élevée chez les frappeurs droitiers.

«Il est tellement rapide que ça change la donne complètement quand il est sur les sentiers. Soudainement, nos adversaires se concentrent beaucoup plus sur lui, c’est pour ça qu’on essaie de mettre nos frappeurs de qualité juste derrière lui», a spécifié le gérant des Capitales, Patrick Scalabrini, avant le deuxième match de la série face aux Boulders de Rockland.

Une chance dans le baseball affilié?

La vitesse dont fait preuve le numéro 1 de la formation québécoise est extrêmement rare dans les différentes ligues indépendantes. Au départ, il était supposé jouer le rôle de coureur d’urgence plus souvent qu’autrement, mais jusqu’à maintenant, il a forcé la main de ses entraîneurs pour être frappeur partant à tous les matchs.

«Il montre énormément de potentiel et il travaille fort tous les jours. C’est l’un des rares qui pourraient poursuivre sa carrière dans le baseball affilié s’il continue de progresser comme il le fait», a louangé le gérant.