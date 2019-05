Entente de principe imminente chez les policiers

Après huit mois de négociations, la Ville de Québec et la Fraternité des policiers devraient conclure, lundi, une entente de principe pour le renouvellement de la convention collective, a appris Le Journal.

« C’est pas mal réglé. On devrait signer l’entente de principe lundi. Il reste juste un petit point à régler avec les hautes instances. Ça devrait se conclure à ce moment-là », a fait savoir Marc Richard, président de la Fraternité des policiers de Québec, hier après-midi.

Les 850 policiers de Québec se réuniront ensuite, les 4 et 5 juin, lors de deux assemblées générales, pour entériner ou non cet accord, a ajouté le chef syndical.

« Je n’ai pas de garanties sur son emplacement et je n’ai pas de garanties que ça va se faire. Mais on me dit que ça va se faire », a-t-il indiqué, en pesant soigneusement ses mots.