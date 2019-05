Guy Laliberté sort du cannabis

Chaque semaine apporte son lot de transactions sur la scène économique. Dans cette chronique hebdomadaire­­­, nous nous proposons de scruter la valse des millions qui entoure les transactions d’initiés, les ventes immobilières, les achats de biens de luxe ou autres faillites retentissantes des gens riches ou célèbres.

Le holding de Guy Laliberté se désengage de 48North

Photo d'archives, PIerre-Paul Poulin Lune Rouge, le holding du milliardaire Guy Laliberté, a vendu cette semaine 2,59 millions d’actions sur le marché du producteur de pot ontarien 48North pour une valeur d’environ 2,7 M$. Le fondateur du Cirque du Soleil exerce depuis le début du mois de mai des bons de souscription qui lui permettent d’acheter des actions de 48North pour une fraction actuelle du prix de l’action. La conséquence de ces ventes d’actions est que Laliberté ne figure plus parmi les initiés de l’entreprise qui possèdent 10 % ou plus des actions de la firme. 48North a reçu de Santé Canada il y a quelques jours une licence pour produire du cannabis à l’extérieur. La valeur de l’action a doublé depuis le début de 2019.

La fille de Serge Godin exerce des options

Julie Godin, la fille du fondateur et président exécutif de CGI Serge Godin, a vendu des actions de CGI pour une valeur de 1,8 M$. Elle a exercé des options pour faire l’achat d’actions à un prix de 12,54 $ et 15,49 $ chacune pour ensuite les revendre 96,49 $ chacune sur le marché. Mme Godin est vice-présidente du conseil, vice-présidente exécutive et chef de l’administration et de la planification globale chez CGI.

La femme d’un promoteur immobilier vend 3,5 M$ à Westmount

Capture d'écran tirée du site Sotheby's Realty Julie Couture, l’épouse de l’avocat et promoteur immobilier Victor Salvaggio, a vendu une maison à Westmount pour 3,5 M$. C’est un couple de comptables d’une grande firme de Montréal qui l’achète.

Une maison à vendre 4,8 M$ en Mauricie

Une « majestueuse propriété » située au nord de Shawinigan est à vendre pour 4,8 M$. « En bordure d’une plage au sable blanc et d’un lac privé à l’eau claire et limpide, elle est d’une beauté à couper le souffle », décrit le courtier Diego Brunelle, de la firme spécialisée Sotheby’s International Realty. La propriété appartient actuellement à une fiducie d’un entrepreneur en construction et télécommunications.

Un premier partenaire « Porsche Classic » au Québec