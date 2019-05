Les mots dits du samedi

La docteure Unetelle

1- On dit un cahier à colorier, un album à colorier (et non à colorer). Le verbe colorier signifie appliquer des couleurs dans les espaces déterminés par les contours d’un dessin. On peut colorier à 5 ans et à 80 ans. Le verbe colorer, sans le i, a plus d’un sens. Il signifie revêtir de couleur ou donner de la couleur (ou plus de couleur) à quelque chose. Ex. : Elle se colore les cheveux en blond. La gêne lui colore les joues. 2- C’est copier l’anglais que d’oublier le, la, les devant les titres docteur, professeur, juge, etc. On dit le professeur Tournesol, la docteure (et non la doctoresse) Unetelle, qui peut d’ailleurs être pharmacienne, médecin, philosophe... Peut-on dire « la madame » (regarde la madame avec le grand chapeau) ? On peut... si l’on est un enfant. 3- Voici le groupe avec lequel nous avons discuté ou avec qui nous avons discuté ? Le pronom relatif lequel (laquelle) est employé lorsque l’antécédent (ici le mot groupe) désigne une chose. Quand l’antécédent est une personne, on utilise indifféremment qui ou lequel. Mais groupe, nom collectif, représente un ensemble d’individus. Alors « qui » ou « lequel » ? La notion d’ensemble l’emporte. On utilisera « lequel ». Mais on dirait « les membres du groupe avec qui (ou lesquels) nous avons discuté ».