«On a l’impression de se trouver dans un pays d’Europe de l’Est»

Plusieurs centres hospitaliers de la province tombent en ruine, ne répondent pas aux normes et mettent les patients à risque: une situation qui préoccupe grandement Paul Brunet, président du Conseil pour la protection des malades (CPM).

• À lire aussi: Des hôpitaux dans un piètre état

«En regardant les photos, on a l’impression de se trouver dans un lointain pays de l’Europe de l’Est», avoue Paul Brunet au sujet des images publiées samedi matin.

«Il me semble qu’avec les 30 milliards et plus qu’on dépense chaque année, on devrait pouvoir s’attendre à plus», ajoute-t-il.

Ce dernier juge d’ailleurs primordial d’assurer la sécurité de même que l’hygiène des patients et du personnel médical: «c’est aussi important une chambre propre qu’un soin de chevet ou un soin médical».

Que fera la CAQ?

Paul Brunet peine toutefois à évaluer si le gouvernement Legault a les coudées franches pour affronter le problème.

«On n’a pas beaucoup d’information sur le plan d’investissement de la CAQ», explique le président du CPM, précisant que l’ex-ministre de la Santé Gaétan Barrette avait chiffré à 500 M$ annuellement pendant 10 ans le budget nécessaire pour rénover hôpitaux et CHSLD.

«Je suis réaliste, mais donnons le temps au nouveau gouvernement de faire une meilleure job dans les prochains mois et prochaines années. Ça prend beaucoup d’argent», conclut-il.