Se détendre à Ocracoke

À Ocracoke, en Caroline du Nord, on a le sentiment d’être sur le temps de l’île, c’est-à-dire lent et détendu... Située sur la pointe sud des Outer Banks, la petite île semble immense en raison de la longueur de ses plages immaculées, toutes détenues et entretenues par le National Park Service. C’est l’endroit idéal pour décrocher, en faisant de la voile, une excursion en kayak de mer ou une promenade jusqu’au phare. Voici quelques adresses où faire une petite halte sur ­­ votre parcours !

Dix bonnes adresses

S’AMUSER

Photo courtoisie, Ocracoke Beach Fires

Ocracoke Beach Fires

Irving garish highway

ocracoke-beach-fires.business.site

Photo tirée de Facebook, Ocracoke Island Golf Carts

Ocracoke Island Golf Carts

216 Irvin Garrish Hwy

ocracokeislandgolfcarts.com

MANGER

Photo tirée d'Instagram, @eduardosofocracoke

Eduardo’s Taco Stand

950 Irvin Garrish Hwy

eduardosocracoke.com

Sweet Tooth & Fig Tree Bakery and Deli

1015 Irvin Garrish Hwy

ocracokeguide.com

Photo tirée de Facebook, 1718 Brewing Ocracoke

1718 Brewing Ocracoke

1129 Irvin Garrish Hwy

The Cove Bed & Breakfast

21 Loop Rd, Ocracoke

thecovebb.com

SMacNally’s Bar & Grill

180 Irvin Garrish Hwy, Ocracoke

smacnallys.com

DÉCOUVRIR

Village Craftsmen

180 Irvin Garrish Hwy, Ocracoke

villagecraftsmen.com

Photo courtoisie, Schooner Windfall

Schooner Windfall

288 Irvin Garrish Hwy, Ocracoke

schoonerwindfall.com

Ocracoke Village & Beach Tours

128 Irvin Garrish Hwy

www.facebook.com/OcracokeBeachTours/

► La chaîne Évasion présente l’émission Direction la mer, animée par David Bernard, tous les mercredis 21 h.