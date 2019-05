Tapis rouge à Cannes

Le tapis rouge de Cannes est souvent synonyme d’excès, mais cette 72e édition change le ton avec une nouvelle esthétique, plus classique et maîtrisée. Il faut dire que les métrages de tulle, les bouts de tissus faisant office de robes et les traînes indécentes sont devenus lassants à la longue et la surenchère semble avoir atteint sa limite. Ce ne fut cependant pas le cas pour le couple formé de Priyanka Chopra et de Nick Jonas. À Cannes, les tourtereaux sont arrivés parfaitement assortis, elle dans une exubérante création de tulle George Hobeika Bridal qui avait des allures de robe de mariée et lui dans un smoking ivoire.

Parmi les robes dont on se souviendra, il faut mentionner celle d’Isabelle Huppert vêtue d’une création Armani Privé recouverte de maxi sequins iridescents. Les jeux de lumière sont subjuguants.

Fan des robes hyper sexy, Bella Hadid a offert un look daté, glissée dans une création rouge Roberto Cavalli Archive (collection printemps-été 2005) puis s’est rattrapée dans un modèle de tulle volanté de Dior.

Elle Fanning, membre du jury du 72e Festival de Cannes, a enfilé les robes glamour et féminines, d’une création de satin pêche de Gucci à un bouquet de fleurs de ­Valentino haute couture.

Voilà une robe de tulle contemporaine et Dita von Teese la porte de façon magnifique. Elle a accessoirisé la création Alexis Mabille haute couture d’un ras du cou Chopard.

Le style singulier de Tilda Swinton a une fois de plus illuminé la Croisette, cette fois avec une robe ornée de cristaux de Haider Ackermann.

Un créateur montréalais se glisse parmi les grands designers mentionnés sur la Croisette. L’actrice Eugenia Kuzmina a choisi une robe agrémentée d’une étole de la collection Antonio Ortega Couture. La création était à la fois girly de par la couleur rose, et futuriste, car le couturier a taillé une matière luisante qui conférait un look de carrosserie à la silhouette à traîne.

Helen Mirren serait-elle portée par le vent de « camp » ? L’actrice, à la chevelure rose, était éblouissante dans cette robe Elie Saab couture.

Julianne Moore a opté pour deux créations à cape, l’une sertie de cristaux de Louis Vuitton et l’autre de chiffon qui encadre une robe pailletée Givenchy haute couture.

Celle que l’on pourrait baptiser la reine de l’extravagance cannoise a manqué son coup. Aishwarya Rai Bachchan avait des allures d’une actrice de film de science-fiction de série B dans cette robe dorée Jean-Louis Sabaji Couture.

Cette robe Ralph & Russo Couture portée par Toni Garrn aurait nécessité plus d’attention. Le mélange de rouge et de pourpre est riche, par contre, l’insertion de rose pâle donne une impression de surenchère.

Difficile de croire que cette robe est issue des ateliers Armani Privé pour la collection printemps 2019 et non d’un costumier, car Gelila Bekele est caricaturale.