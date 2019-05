Le 11e Tournoi amical de hockey (TAH) qui se tient aujourd’hui, dès 8 h 30, dans le stationnement extérieur de la polyvalente de L’Ancienne-Lorette.

Ce tournoi annuel de hockey bottine mixte de rue, qui se veut un événement familial, permet aux joueurs de toutes catégories de s’amuser tout en contribuant à une bonne cause, celle des enfants. À ­nouveau cette année, les profits seront versés à la Fondation PAL et en partie aux fondations Cité Joie et Réno-Jouets. Les ­coprésidents d’honneur Marc Fortier, ­recruteur et directeur au ­développement des joueurs des Remparts de Québec, et Marc Drolet, président de Drolet Construction, seront sur place.

Depuis 10 ans

Photo courtoisie

Une équipe de six Québécois de Créations ­Animation Mascottes inc. de Lévis est présentement en ­Slovaquie (Kosice et Bratislava) pour animer la mascotte Macejko (photo) des Championnats ­mondiaux de hockey sur glace IIHF. Partie le 7 mai dernier, l’équipe sera de retour le 27 mai. Chaque année, depuis 2009, les services de Créations ­Animation Mascottes inc. sont retenus pour l’événement.

4 générations

Photo courtoisie

La famille Marois de Québec compte depuis peu quatre générations. Voyons sur la photo : Michel Marois, arrière-grand-père ; Bernard Marois, le fils de Michel ; Marie-Ève Marois, la petite-fille de Michel et la craquante Pénélope, arrière-petite-fille de Michel.

Des filles en forme

Photo courtoisie

L’équipe de la docteure Dominique Dufour, chiropraticienne D.C., a ­amassé 5242 $ au profit de la Fondation de la ­Maison Michel-Sarrazin et de la Fondation Petits bonheurs d’école lors des épreuves du récent Demi-marathon de Lévis. Cette somme sera ajoutée à celle amassée lors du cocktail Vin et Escarpins du 1er mai dernier et à celle qui sera amassée lors du tournoi de golf Filles Open le lundi 19 août, dont Dre Dufour fait partie des ambassadrices.

Bonjour la police

Photo courtoisie

Le 27e traditionnel déjeuner des ­policiers tenu le 4 mai dernier au ­restaurant La Barbaque de Sainte-Marie (Beauce) a permis d’amasser 20 000 $ qui ont été remis à la Maison de la Famille Nouvelle-Beauce. Les policiers et le personnel civil de la Sûreté du ­Québec MRC de La Nouvelle-Beauce, a servi pas moins de 700 déjeuners à cette occasion. Desjardins a ­versé 1350 $ à titre de commanditaire ­principal. Sur la photo, de gauche à droite: Luce Lacroix, directrice de la Maison de la Famille ; Michael Byrns, de Desjardins et Julien Lemieux, de la Sûreté du Québec, Nouvelle-Beauce.

Anniversaires

Photo courtoisie

Matthew Murray (photo) gardien de but des Penguins de Pittsburgh (LNH) 25 ans... Daniel Giguère, président-directeur général chez Rénovation Bain Rapide inc., franchisé Bain Magique, 50 ans... Caroline Ouellette, quadruple médaillée d’or olympique de hockey, 39 ans... Stéphane Bellavance, acteur et animateur de télévision québécois, 45 ans... Mike Myers, comédien canadien et acteur de cinéma, 56 ans... Robert Picard, ex-défenseur de la LNH (1977-90) avec les Nordiques de 1985 à 1989, 62 ans... Louis Saïa, réalisateur et producteur de cinéma québécois, 69 ans... Adjutor Côté, ex-joueur des As de Québec et des Saints de Sherbrooke, 95 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 25 mai 2014. Marcel Côté (photo), 71 ans, homme d’affaires et ex-candidat à la mairie de Montréal en 2013... 2016. Nancy Down, 79 ans, ex-actrice et mannequin, mère de Jennifer Aniston... 2015. Mary Ellen Mark, 75 ans, photographe américaine... 2014. Wojciech Jaruzelski, 90 ans, 4e président de la République de Pologne... 2010. Jarvis Williams, 45 ans, ancien joueur des Dolphins de Miami (NFL)... 2005. Ismail Merchant, 68 ans, réalisateur et producteur britannique qui a travaillé à une quarantaine de films... 2001. Alberto Korda, 72 ans, photographe cubain... 1983. Jean Rougeau, 52 ans, ex-lutteur québécois et ex-président de la LHJMQ... 1978. André Roc, 44 ans, chanteur québécois (Le Marchand de Bonheur), frère du chanteur Michel Louvain...