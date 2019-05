Venezuela: premier tête à tête entre délégués de Maduro et Guaido à Oslo la semaine prochaine

Des délégués du président vénézuélien Nicolas Maduro et de son rival Juan Guaido vont se rencontrer pour la première fois en tête à tête la semaine prochaine à Oslo, dans le cadre de la médiation norvégienne, a annoncé samedi l’opposant.

Photo AFP

Dans un communiqué, M. Guaido a indiqué que ses représentants « s’entretiendront aussi bien avec le gouvernement norvégien qu’avec les représentants du régime » de M. Maduro. La semaine dernière à Oslo, les délégations s’étaient réunies séparément avec leurs hôtes norvégiens, mais n’avaient eu aucun contact bilatéral.

Alors que le Venezuela est confronté à la pire crise politique et économique de son histoire récente, le gouvernement de Nicolas Maduro et l’opposition regroupée derrière Juan Guaido ont accepté une médiation de la Norvège et des délégués se sont retrouvés au moins à une occasion à Oslo en mai.

Le ministère norvégien des Affaires étrangères a indiqué plus tôt samedi que les camps Guaido et Maduro avaient décidé de retourner à Oslo la semaine prochaine. « Nous réaffirmons notre engagement à continuer à soutenir la recherche d’une solution négociée entre les parties au Venezuela », a ajouté le ministère.

M. Guaido, qui s’est autoproclamé président par intérim du Venezuela en janvier et a été reconnu comme tel par une cinquantaine de pays, se montre jusqu’à présent prudent face à la médiation norvégienne. Ce type de processus est impopulaire dans l’opposition vénézuélienne, échaudée par quatre tentatives depuis que Nicolas Maduro a pris le pouvoir en 2013, toutes soldées par un échec.

Pour Juan Guaido et ses partisans, Nicolas Maduro est un « dictateur », un « usurpateur » qui se maintient au pouvoir à la faveur de l’élection présidentielle « frauduleuse » de l’an dernier. A l’inverse, le président socialiste qualifie ses adversaires de l’opposition de « putschistes » soutenus par l’ » Empire nord-américain ».