Vivement l’arrivée des renforts

L’ancien porte-couleurs des Capitales Adam Ehrlich a continué de faire regretter son ancienne organisation de ne pas avoir retenu ses services. Dans une victoire de 5 à 4 des Boulders de Rockland au Stade Canac, samedi soir, il a produit deux points et frappé deux coups sûrs, dont un double, en trois présences au bâton.

Contrairement au match précédent, le lanceur partant des Capitales a sa part de responsabilités dans la défaite. Même s’il a retiré six frappeurs en autant de manches, Lachlan Fontaine a accordé huit coups sûrs, dont un circuit solo, tout en concédant quatre points.

«On a décidé de lui laisser la chance de se développer, il n’avait pas lancé beaucoup jusqu’à maintenant. Alors oui, il a fait quelques erreurs, mais pour un cinquième partant c’est plus qu’acceptable», a expliqué le gérant Patrick Scalabrini à la fin de la rencontre.

Photo JOURNAL DE QUEBEC, DIDIER DEBUSSCHÈRE

Fait intéressant, Fontaine est un joueur qui a le statut de recrue depuis maintenant quatre ans en raison de ses nombreux changements de position, permettant ainsi d’utiliser ses services à moindre coût. Seul le poste de receveur ne fait pas partie du registre du partant de 23 ans.

«En attendant les renforts»

La panne sèche offensive des hommes de Scalabrini continue de leur coûter cher. Sur les quatre points produits des favoris de la foule, deux ont été le résultat d’erreurs de l’équipe adverse. Mais ce n’est pas le seul problème. Les Capitales ont été victimes de deux retraits sur les buts, entre autres erreurs mentales. Depuis une semaine, les mots «en attendant les renforts» se font de plus en plus entendre dans le bureau de Scalabrini.

Photo JOURNAL DE QUEBEC, DIDIER DEBUSSCHÈRE

«C’est frustrant. On sait que c’est difficile avec l’alignement qu’on a, mais en même temps, on veut en voler quelques-unes avant l’arrivée des renforts. Pour l’instant, on n’y arrive pas», a déclaré le gérant en faisant allusion aux joueurs latinos-américains qui sont toujours coincés de l’autre côté de la frontière.

Les Boulders fouleront de nouveau le terrain synthétique du Stade dimanche, à 13h, pour le troisième match de la série.

Calepin de notes

L’arrêt-court des visiteurs et ancien choix de premier tour des Yankees de New York Cito Culver a passé le cap peu reluisant des 16 retraits en seulement 21 présences au bâton.

L’ancien joueur d’avant-champ des Capitales (2012-2016) Jonathan Malo a signé avec la troupe de Scalabrini. Il effectuait une première sortie, samedi soir, en remplacement de Tyson Gillies, blessé à l’ischiojambier.