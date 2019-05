Bonne nouvelle pour le projet de transport structurant à Québec

Le virage vert proposé par le gouvernement de la CAQ lors de son congrès annuel ce week-end est une bonne nouvelle pour le projet de transport structurant de la ville de Québec, juge le président du RTC, Rémy Normand.

Photo Agence QMI, Jean-Francois Desgagnés Rémy Normand, président du RTC

Rencontré lors des portes ouvertes de l’organisme dimanche, M. Normand est d’avis que ce genre de plan en faveur de l’environnement « ne peut que contribuer à aider un projet comme celui-là ».

« On connaît toutes les vertus du projet sous l’angle de l’écoresponsabilité et de l’empreinte écologique. [...] S’il y a ce virage, ça peut être un geste qui va dans le même sens que ce qu’on souhaite pour notre projet », affirme le président du RTC.

François Legault a notamment identifié le tramway de Québec dans la liste des projets qui pourraient faire partie de son plan d’électrification des transports. « Je veux que dans quatre ans, on dise qu’il n’y a pas un gouvernement qui aura réalisé autant de projets de transport collectif que le gouvernement de la CAQ », a même affirmé le premier ministre.

Engagement rapide

Mais concrètement, Rémy Normand souhaite que ce virage incite le gouvernement à dénouer l’impasse avec le fédéral sur le montage financier du projet, dont un montant de 800 M$ est encore à clarifier.

« On n’a pas besoin d’avoir l’ensemble des trois milliards demain matin, mais ça prend un engagement », souhaite le conseiller municipal et président du comité exécutif.

Un projet de loi donnant à la Ville la latitude de démarrer le travail de terrain du projet, dont les premières phases d’expropriation, est aussi attendu. « D’ici la fin de la session », souhaite Rémy Normand.

« Ça nous aiderait beaucoup parce qu’en termes de travail qu’on doit faire le long de la ligne et avec le règlement de contrôle intérimaire qu’on doit adopter pour ce faire, on doit avoir les outils législatifs habilitants », indique M. Normand.

3000 personnes

Quant aux portes ouvertes qui se sont tenues dimanche, les dirigeants du RTC se disaient très heureux de la participation du public. Plus de 3000 personnes ont participé à l’activité qui se tenait au centre Métrobus de l’organisation. Le public a donc pu visiter les garages et le centre de contrôle, rencontrer des mécaniciens et gestionnaires du réseau et en apprendre plus sur le projet de transport structurant.

« La dernière fois remontait à 2015. Ça permet de démystifier, d’aller au-delà du bus qu’on voit passer dans la rue. Derrière ça, il y a une organisation qui travaille à ce qu’il arrive à l’heure, en bon état, et à ce que tout soit en place. Ça permet aussi de découvrir un univers qu’ils ne soupçonnent pas », explique M. Normand, qui a été sur place tout au long de la journée pour rencontrer les citoyens.