OUELLET, Mariette Bergeron



Au CHUL de Québec, le 17 mai 2019, à l'âge de 94 ans et 1 mois, est décédée dame Mariette Bergeron, épouse de feu Fernando Ouellet. Autrefois de la Malbaie, elle demeurait à Saint-Patrice-de-Beaurivage.et de là au cimetière paroissial. La famille recevra les condoléances au funérarium de lalundi le 27 mai de 19 h à 21 h 30, mardi, jour des funérailles, à compter de 9 h. La direction des funérailles a été confiée à laElle laisse dans le deuil ses enfants: Claire (André Belland), Donald, André (feu Nicole McGuire), Julien, Jacques (Sylvie Fillion) et René; ses 12 petits- enfants et ses 20 arrière-petits-enfants; ses frères et sœurs: Edith (feu Charles-Henri Beaulieu), Jean-Louis (feu Denise Dufour), Rémy (Pierrette Savard), Thérèse (Majella Bergeron), Jeanne (Gilles Gilbert). Outre son époux, elle est allée rejoindre ses frères et sœurs: Camille, Laurent, Aline, Lucien, Yvonne, Carmen et Claire-Annette ainsi que ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Ouellet: Gabriel, Roland, Roger, Marie-Paule, Jeanne-D'Arc et Ernest. Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis. Nous remercions spécialement Nadine Fournier et Junior Loisel ainsi que le personnel de la Résidence Au cœur du bonheur qui l'ont accueillie et traitée avec chaleur et respect. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Fabrique Sainte-Mère de Jésus (Saint-Patrice).