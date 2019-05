Cannes en cinq moments forts

CANNES | Des larmes d’Elton John après la projection du film Rocketman à la montée triomphale des marches par Brad Pitt et Leonardo DiCaprio, le 72e Festival de Cannes, qui s’est conclu samedi soir, a apporté son lot d’émotions et de moments magiques. La compétition était relevée, les stars ont répondu présent et on a même eu quelques controverses à se mettre sous la dent. Voici cinq de nos moments forts du Festival cette année :