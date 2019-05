Condos de luxe pour pitou et minou

La région de la capitale accueillera une auberge de luxe pour chiens et chats, une première au Québec.

Le projet de plus de 2 millions $ est sur le point de voir le jour à Saint-Augustin-de-Desmaures. La copropriétaire, Guylaine St-Jean, a formulé sa demande de permis officielle pour son vaste complexe hôtelier animal qui sera situé sur la route 138, à la limite ouest du village de Saint-Augustin, sur une terre agricole.

Photo courtoisie L’endroit portera le nom de CC Club. Les maîtres pourront confier leur chien ou leur chat pour un séjour de courte, moyenne ou longue durée.

Là, pitou et minou seront traités aux petits oignons. Chacun aura son condo personnel, plus grand pour les chiens de grande taille et plus petit pour les petits chiens et les chats. En tout, on prévoit 52 condos canins et 20 condos félins. Les animaux d’une même famille pourront même partager des espaces plus vastes. Dans leur condo, les animaux dorment, mangent et se reposent entre chaque activité.

Concept nouveau

Car l’objectif est de les tenir occupés. Gym pour chiens avec obstacles, jeux, modules et tunnels pour grimper et s’exercer, salles de jeux intérieures et extérieures, piscine creusée intérieure et extérieure, les activités ne manqueront pas.

C’est d’ailleurs le premier complexe qui propose une offre aussi complète au Québec, selon Mme St-Jean. Le concept fait fureur en Europe et aux États-Unis.

« Nous aurons beaucoup d’installations pour nous assurer que les animaux passent un bon séjour. Nous allons les tenir occupés pour éviter qu’ils s’ennuient et qu’ils fassent de l’anxiété. Un chien actif est plus docile, mange mieux et dort mieux », explique la propriétaire.

Le tout à prix concurrentiels, souligne-t-elle. Ainsi, les nuitées se détailleront entre 20 $ et 40 $ et incluent l’accès à toutes les activités. L’hygiène est très importante pour les propriétaires qui ont conçu le bâtiment, avec toutes les commodités pour un nettoyage aisé et un système de plomberie indépendant pour chaque grande unité, ce qui limite les risques de contamination.

Les animaux passeront une évaluation comportementale à leur arrivée pour déterminer leur habileté à côtoyer d’autres congénères dans les jeux.

Quiétude du voisinage

Les propriétaires assurent aussi que tout a été mis en œuvre « pour assurer la quiétude de notre voisinage ». Ainsi, le bâtiment agira comme pare-son, des buttes de terre amortiront les bruits de jappement, le dénivelé naturel de la terre aidera à contenir les sons potentiels, et du personnel qualifié en comportement canin sera présent en tout temps pour superviser les chiens lors de jeux extérieurs. Les promoteurs ont suivi les recommandations d’un acousticien.

Si tout se déroule comme prévu, la construction doit débuter en septembre, et l’auberge ouvrira au printemps prochain.

Une première au Québec