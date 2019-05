Courir les événements... de route

Les événements de course sont de plus en plus populaires. C’est normal, ce sont de GRANDES fêtes de l’activité physique... et on aime célébrer ! Les coureurs les courent (et c’est le cas de le dire) ! Il y en a pour tous les goûts : que ce soit en termes de parcours, de distances, de médailles ou même de thématiques.

Cette semaine, je vous présente les incontournables courses sur route à Québec qui auront lieu au « cours » des prochains mois. À ne pas manquer (de souffle, ou de jambe... mais surtout de vous) !

Descente Royale

La Descente Royale offre la possibilité de courir très vite par son parcours qui descend sur presque 95 % de sa longueur. Présentée depuis plus de 30 années déjà, la course rallie Boischatel à la ville de Québec.

Quand : Dimanche 2 juin 2019 à partir de 9 h

Dimanche 2 juin 2019 à partir de 9 h Où : Centre sportif Marcel-Bédard, 655, boulevard des Chutes, Québec

Centre sportif Marcel-Bédard, 655, boulevard des Chutes, Québec Distances : 2, 5 et 10 kilomètres

Infos : jecoursqc.com/descente-royale

Défi Entreprises

Le Défi Entreprises est le plus important événement sportif corporatif du Québec. Présent non seulement dans la capitale, il rayonne par d’autres divisions à Ottawa, Saguenay, Trois-Rivières et Montréal. Depuis plus de sept ans, cet événement de course rallie des milliers de travailleurs qui s’y préparent ensemble.

Quand : Dimanche 9 juin 2019 à partir de 8 h

Dimanche 9 juin 2019 à partir de 8 h Où : Parc de la Pointe-aux-Lièvres, 25, rue de la Pointe-aux-Lièvres, Québec

Parc de la Pointe-aux-Lièvres, 25, rue de la Pointe-aux-Lièvres, Québec Distances : 5 et 10 kilomètres

Infos : defientreprises.com

Défi des Escaliers

Le Défi des Escaliers en est tout un : en plus de courir, il faut grimper ! Selon la distance parcourue, l’événement permet de gravir plusieurs sinon tous les escaliers du Vieux-Québec. Départ du bas de la ville... pour monter presque au ciel !

Quand : Dimanche 16 juin 2019 à partir de 7 h 40

Dimanche 16 juin 2019 à partir de 7 h 40 Où : Parc du Bois-de-Coulonge, 1215, Grande Allée Ouest, Québec

Parc du Bois-de-Coulonge, 1215, Grande Allée Ouest, Québec Distances : 2, 9, 13 et 19 kilomètres

Infos : jecoursqc.com/defi-escaliers

Demi-marathon de L’Isle-aux-Coudres

Le demi-marathon de L’Isle-aux-Coudres est une course qui se démarque par le magnifique paysage qu’elle offre. En famille, il est possible de profiter de différentes activités d’animation. Visitez l’île autrement !

Quand : Samedi 3 août 2019 à partir de 8 h 30

Samedi 3 août 2019 à partir de 8 h 30 Où : Parc municipal, 30, chemin de L’Îslet, Isle-aux-Coudres

Parc municipal, 30, chemin de L’Îslet, Isle-aux-Coudres Distances : 1, 5, 10 et 23 kilomètres

Infos : demiiac.courseshorizon5.ca

10 km de l’Université Laval

Courue entre autres par un peloton d’élite composé des meilleurs athlètes de la province, cette course célèbre sa 50e édition cette année. Ouverte à tous, c’est une parfaite occasion de se mesurer aux meilleurs... et surtout à soi-même.

Quand : Dimanche 8 septembre 2019 à partir de 8 h 30

Dimanche 8 septembre 2019 à partir de 8 h 30 Où : Stade Telus-Université Laval

Stade Telus-Université Laval Distances : 1, 5, et 10 kilomètres

Infos : peps.ulaval.ca/10kmul

GRANDE course des enfants

Le GRAND club de course tiendra la troisième édition de ce magique événement de soirée réservé aux enfants et adolescents. C’est l’occasion idéale pour initier les jeunes à leur première expérience de compétition... ou de vivre la course autrement !

Quand : Samedi 28 septembre 2019 à partir de 18 h 20

Samedi 28 septembre 2019 à partir de 18 h 20 Où : Parc de la Chute-Montmorency, 2490, avenue Royale, Québec

Parc de la Chute-Montmorency, 2490, avenue Royale, Québec Distances : 1, 2 et 5 kilomètres

Infos : grandecoursedesenfants.ca

Marathon de Québec

Ce marathon présentant un nouveau parcours depuis l’an passé est considéré comme l’un des plus beaux du Québec. Un tracé unique offrant des vues dignes de cartes postales.

Quand : Samedi 12 octobre 2019 à partir de 14 h, et dimanche 13 octobre à partir de 8 h

Samedi 12 octobre 2019 à partir de 14 h, et dimanche 13 octobre à partir de 8 h Où : Parc de l’Amérique-Française, voisin du Grand Théâtre de Québec

Parc de l’Amérique-Française, voisin du Grand Théâtre de Québec Distances : 2, 5, 10, 21,1 et 42,2 kilomètres

Infos : jecoursqc.com/marathon-quebec

Vous avez besoin de plus de suggestions ? Visitez des sites comme courir.org, ou iskio.ca, ou encore kmag.ca. Plusieurs fêtes de la course ont lieu pratiquement tous les week-ends.