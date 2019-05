De Percé à Val-d’Or pour la sclérose en plaques

Si tout va bien, M. Jobidon prévoit atteindre son but vers la mi-juillet. Lui-même est porteur du gène, mais il n’a pas développé la maladie. Il travaille comme brasseur de bière et de kombucha à Val-d’Or.

Le père de famille pique sa tente là où on veut bien l’accueillir. Le temps froid et pluvieux des derniers jours n’a pas eu raison de la détermination du marcheur, qui garde le moral malgré les intempéries.

« Je pense aux personnes qui sont atteintes de sclérose en plaques et qui vivent avec la maladie tous les jours. Je me mets dans leur peau. Après avoir marché 40 km, j’ai mal aux jambes et je suis fatigué, mais ça me donne la force de continuer. »