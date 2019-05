Difficile de déménager pour protéger leurs enfants

« J’ai une responsabilité comme papa, de garantir la sécurité de mes enfants. Et là, je ne peux pas leur promettre que ça n’arrivera plus », affirme-t-il.

Ces parents ne désirent pas empêcher les résidents qui veulent rester en toute connaissance de cause de le faire. Mais ils souhaiteraient que les élus comprennent leur traumatisme et leur offrent une réelle possibilité de partir.

« On se sent prisonniers, on ne sent plus qu’on a le choix par rapport à notre maison », mentionne Isabelle Théroux.