Grands-parents inquiets

Notre fils s’est séparé il y a cinq ans. Son fils avait huit ans, et avec son ex ils ont choisi la garde partagée. Puis, mon fils s’est fait une nouvelle blonde avec qui il a eu une petite fille qui a aujourd’hui deux ans. Sa mère n’en ayant que pour elle, notre petit-fils s’est senti rejeté quand on a réduit ses visites chez son père toutes les deux fins de semaine.

Ce garçon très allumé est comme retombé en enfance. Il a commencé à faire des caprices et à se comporter malicieusement. Quand il débarque chez notre fils, c’est une véritable tornade. Au point où notre belle-fille est continuellement sur son dos.

Notre fils, qui avait obtempéré au désir de sa blonde de reléguer son fils au deuxième plan, s’est bien rendu compte que ça avait des conséquences néfastes sur son garçon. Ses notes scolaires se sont mises à baisser, et son attitude agressive ne diminuant pas, l’école où il va l’a suspendu. Avec son ex, notre fils a décidé de le faire voir par un psychologue pour le faire évaluer. Résultat : l’enfant n’aurait aucune perturbation d’ordre mental, mais chercherait l’attention de son père.

Mais rien ne change. Rendu à 13 ans, le garçon a une propension à choisir de mauvais compagnons et à maintenir des comportements souvent inacceptables. Mon mari et moi avons peur pour son avenir. Son entrée fracassante dans l’adolescence n’augure rien de bon. Notre fils continue à faire comme si de rien n’était et à privilégier les volontés de sa blonde plutôt que de penser aux intérêts de son enfant. Que pouvons-nous faire pour lui comme grands-parents ? Comment le convaincre qu’on l’aime et qu’on tient à lui autant qu’à sa demi-sœur ?

Marthe

Tant que votre petit-fils ne recevra pas de son père un message clair sur l’importance qu’il a dans sa vie, il va continuer à manifester sa colère d’enfant incompris de toutes les manières possibles. Incapable de dire en mots ce qu’il ressent de négatif envers sa personne, il le dit en gestes de protestation. C’est certain que de prendre le temps de lui expliquer que le choix qu’il fait de perturber la famille n’est pas le bon, et qu’au lieu de s’attirer les grâces de tout le monde il produit l’effet contraire serait à tenter. Mais avec le risque qu’il se sente incompris même par ses grands-parents.

Tant que son père ne lui restituera pas sa place dans la famille qu’il forme avec sa blonde et leur enfant, il continuera de ruer dans les brancards. Il a besoin d’être rassuré sur l’importance qu’il a dans le cœur de son père, lequel doit en informer sa blonde pour qu’elle participe elle aussi à cette œuvre de réconciliation. Il en va de l’équilibre de votre petit-fils.