Geste haineux à la mosquée: Jolin-Barrette nie tout lien avec la laïcité

Le ministre de l’Immigration, Simon Jolin-Barrette, nie tout lien entre l’incident survenu à la Mosquée de Québec et son projet de loi sur la laïcité, qui ne suscite ni tension, ni division au sein de la société québécoise, selon lui.

«Il n’y a absolument aucun lien entre le projet de loi 21 et ce qui s’est passé», a commenté le ministre Jolin-Barrette, en marge du conseil général de la Coalition avenir Québec, qui se termine aujourd’hui à Montréal.

Du même souffle, le ministre l’Immigration, de la Division et de l’Inclusion a condamné l’altercation survenue samedi midi qui s’est soldée par l’arrestation d’un suspect. Ce dernier, très agité, aurait notamment frappé un membre de la communauté musulmane au visage après avoir crié aux gens présents «vous n’êtes pas chez vous», en demandant à voir leurs passeports.

Photo Agence QMI, Guy Martel

Un incident «regrettable»

«C’est un incident qui est regrettable, a dit M. Jolin-Barrette. On ne souhaite pas que ce genre d’incident-là survienne. [...] Il faut faire en sorte de s’assurer que ce genre d’événement ne se reproduise plus.»

Disant avoir pour l’instant obtenu peu de détails, la ministre s’est gardé de qualifier ce qui s’est produit de geste à caractère haineux.

Quant à son projet de loi sur la laïcité, qui passe à l’étude détaillée cette semaine, il a rappelé que l’objectif est de mener à «une séparation claire entre l’État et toutes les religions».

«Depuis plus de 10 ans, nous avons beaucoup parlé de laïcité de l’État, et en ce moment nous avons un projet de loi qui est modéré qui sera applicable et nous serons capable de tourner la page à ce sujet», a dit le ministre.

«Il n’y a aucune tension, il n’y aucune division, je veux être très clair là-dessus», a-t-il souligné.