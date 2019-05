Pas de répit à la télé américaine

Au Québec, on investit très peu en télévision pendant la période estivale. Quelques talk-shows, magazines, émissions de cuisine, mais aucune nouvelle fiction ne débarque sur nos ondes. Chez nos voisins du sud, l’été accueille son lot de séries à succès et quelques télé-crochets populaires. On pousse même l’audace à investir sur des miniséries coûteuses aux visages connus. Voici ce qui nous attend au cours du prochain mois.

Agents of S.H.I.E.L.D., The Bachelorette, Elementary, Beat Shazam ont déjà repris du service. Dans quelques jours, la téléréalité America’s Got Talent entreprendra sa 14e saison sur NBC, American Ninja Warrior, sa 11e saison (NBC), Masterchef en sera à sa 10e saison sur Fox et, sur la même chaîne, nous verrons la 16e saison de So You Think You Can Dance.

Catch 22

Photo courtoisie, Citytv Now Cette minisérie historique à saveur satirique est basée sur un roman de Joseph Heller. Elle raconte comment un bombardier dans les Forces armées américaines pendant la Deuxième Guerre mondiale, tanné d’être constamment ciblé, tente de se faire passer pour fou afin d’être relevé de ses fonctions. Mais les règles auxquelles il doit se soumettre sont si absurdes que ses ennemis se trouvent finalement dans son propre clan. Cette comédie noire met en vedette George Clooney, qui en est aussi le producteur, Christopher Abbott, Kyle Chandler et Hugh Laurie.

► Mardi 22 h sur Citytv ou en écoute en rafale sur Citytv Now

What/If

Photo courtoisie, Netflix Renee Zellweger est la vedette de cette première saison d’une nouvelle série anthologique à suspense des créateurs de Revenge. Chaque saison sera axée sur des personnages qui sont poussés à commettre des choses inacceptables. Ici, Anne Montgomery est une femme mystérieuse et manipulatrice pour qui le succès ne vient pas sans sacrifice. Son charisme et son pouvoir de persuasion poussent certaines personnes à prendre des décisions qui mettent en péril leur couple, leur travail, leurs liens avec les autres.

► Diffusé sur Netflix

Songland

Photo courtoisie, NBC À l’instar des American Idol et The Voice, ce concours veut faire la promotion des auteurs-compositeurs. Une pléiade d’artistes du milieu musical agit d’ailleurs comme producteurs, dont Adam Levine et Dave Stewart. Des créateurs de chansons à succès feront équipe avec leurs recrues pour obtenir l’enregistrement de leur opus par une vedette bien connue. John Legend, les Jonas Brothers, will.i.am et Meghan Trainor ont déjà confirmé leur présence.

► Dès mardi 28 mai 22 h sur NBC

The Inbetween

Cassie est une jeune femme qui a un don pour la clairvoyance. Elle arrive aussi à communiquer avec les morts. Elle accepte de faire équipe avec un policier de Los Angeles et un ex-agent du FBI afin de résoudre des crimes sordides qui n’ont pas été élucidés. Il s’agit d’une trame de base quelque peu exploitée récemment, voyons voir quel en sera le traitement.

► Dès le 29 mai à 22 h sur NBC

Designated Survivor

Photo courtoisie, ABC Depuis deux saisons, ce thriller politique était présenté sur ABC. La troisième a trouvé une nouvelle plateforme de lancement. On y retrouve Kiefer Sutherland qui incarne Tom Kirkman, ancien secrétaire au logement et au développement urbain qui est catapulté à la présidence des États-Unis à la suite d’une tuerie. Il sera au cœur d’enjeux électoraux. Netflix a estimé que le bassin de fans était suffisamment considérable pour reprendre la franchise.

► Dès le 30 mai sur Netflix

When They See Us

Photo courtoisie, Netflix Cette série revient sur un fait vécu alors que cinq ados d’Harlem ont été accusés par les médias puis un jury d’avoir commis une agression sur une joggeuse dans Central Park en 1989, la laissant dans le coma pendant une douzaine de jours.

► Dès le 31 mai sur Netflix

The Weekly

On se penche, dans cette série documentaire, sur les histoires derrière certains grands titres du New York Times. On veut ainsi faire découvrir le travail des journalistes qui se démènent pour approfondir de véritables histoires.

► Dès le 2 juin 22 h sur FX

The Handmaid’s Tale

Photo courtoisie, Bravo On peut s’attendre à une révolution dans cette troisième saison. Basée sur les romans de Margaret Atwood, cette série fait froid dans le dos. On se retrouve une fois de plus dans la République oppressante, totalitaire et misogyne de Gilead où June est bien décidée à faire changer les choses. Mais elle a besoin d’alliés. Il y a Nick, qui défie les règles, puis Serena, épouse du terrible commandant Waterford, qui semble vouloir se ranger peu à peu du côté des servantes écarlates. Une saison qui promet.

► Dès le 5 juin sur Bravo

Big Little Lies

Photo courtoisie, HBO La première saison avait attiré l’attention par une distribution cinq étoiles : Reese Witherspoon, Nicole Kidman, Laura Dern, Zoë Kravitz et Shailene Woodley réunies pour une série télé. Le Québécois Jean-Marc Vallée en signait la réalisation. C’est une histoire, malgré les apparences, de solidarité féminine. Dans la deuxième saison, Meryl Streep viendra brouiller les pistes de ce suspense doux-amer en tentant de comprendre les circonstances entourant la mort de son fils. Notons que cette série a été hautement récompensée aux Emmy et aux Golden Globe Awards.

► Dès le 9 juin à HBO

City on a Hill

Photo courtoisie, Showtime Ben Affleck (à qui l’on doit l’idée originale) et Matt Damon s’associent pour produire cette série mettant en vedette Kevin Bacon et Aldis Hodge. Nous sommes à Boston dans les années 1990 où des actes violents et racistes sont perpétrés, voire encouragés par les autorités locales. Un agent du FBI corrompu fait équipe avec un procureur afro-américain venu de Brooklyn pour freiner la tension en s’attaquant notamment à une famille de voleurs de voitures notoire. Ils vont bouleverser le système judiciaire, ce qu’on appellera le miracle de Boston.

► Dès le 16 juin sur Showtime (Crave)

Euphoria

Photo courtoisie, HBO Cherchant à attirer l’attention des ados et des jeunes adultes, dont les habitudes d’écoute sont influencées par Netflix, HBO propose une minisérie adaptée d’un concept israélien, dans laquelle on suit une bande d’étudiants qui voguent entre drogue, sexe, amour, amitié, sur fond de réseaux sociaux et de crise d’identité. Zendaya incarne l’une de ces jeunes.

► Dès le 16 juin sur HBO

Grand Hotel

Photo courtoisie, ABC Eva Longoria signe, à titre de productrice, l’adaptation de cette populaire série espagnole qui se déroule dans un hôtel de Miami Beach. Nous y suivons les tribulations, les idylles et les excentricités de la riche famille qui en est propriétaire. Un rythme de vie qui cache ses secrets et qui n’est pas éternel.

► Dès le 17 juin à 22 h sur ABC et CTV

The Hills : New Beginnings

Photo courtoisie, MTV Avant les Kardashian, il y a eu Lauren et ses amies, une gang de filles habitant la Californie que l’on suivait dans leurs faits et gestes, dans leurs chicanes aussi, dans leurs vies personnelles comme professionnelles à la fin de leurs études. Lauren Conrad, Heidi Montag, Audrina Patridge et Spencer Pratt sont devenus des icônes de la téléréalité. Des vedettes instantanées qui n’avaient encore rien réalisé. Presque 10 ans plus tard, plusieurs de ces stars se retrouvent avec leurs petites familles.

► Dès le 24 juin sur MTV

The Loudest Voice

Photo courtoisie, Showtime Russell Crowe est méconnaissable dans cette minisérie retraçant les dix dernières années du fondateur de Fox News, Roger Ailes, un personnage controversé. Il a notamment été accusé de harcèlement sexuel sur certaines de ses employées. Naomi Watts et Sienna Miller font aussi partie de la distribution­­­.