Trois jeunes joueurs de soccer tués en chemin vers un tournoi

Samedi matin à 5h50, Gideon, Lens et Richcarde se dépêchaient à se rendre à l’arrêt où un autobus les attendait pour les amener à un tournoi de soccer local. Ils ne se sont jamais rendus.

Vêtus de leur uniforme, les trois joueurs de soccer amateurs circulaient sur le trottoir dans le nord de Miami quand une voiture les a happés. À leur arrivée sur place, les policiers n’ont pu que constater leur mort.

Âgés respectivement de 13, 15 et 17 ans, ils faisaient partie du Little Haiti Football Club, rapporte le Miami Herald. Cette organisation vient en aide à plus d’une centaine d’enfants doués en sport provenant de familles à faibles revenus. Souvent, ils sont sans-abri ou sans-papiers.

«Quand l’autobus est arrivé, on a réalisé qu’il en manquait trois», a indiqué Pat Santangelo, impliqué dans l’organisation, au journal local. «Les coachs ont appelé et appelé, mais personne ne répondait. Finalement, la police a décroché.»

Les autres enfants n’ont pas été avisés tout de suite de la tragédie qui venait d’arriver. «On les a laissé jouer... À leur retour, ce sont des psychologues en deuil qui leur ont annoncé la nouvelle», a expliqué M. Santangelo.

Le chauffeur de la voiture n’a pas été identifié, mais a été transporté à l’hôpital pour des blessures sérieuses. À l’heure qu’il est, la cause de l’accident n’est pas connue.

La page Facebook de Little Haiti Football Club a mis trois chandelles en guide d'image principale, en mémoire de ses jeunes joueurs partis trop tôt.