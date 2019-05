8 faits à connaître sur le transfert de bail auto

Votre famille s’est agrandie et vous avez besoin d’un plus grand véhicule? Vous devez vous départir de votre auto pour des raisons d’ordre professionnel ou personnel? Vous avez tout simplement envie de changer de voiture? Le hic, c’est que la vôtre est louée et que vous en avez encore pour près de deux ans avant la fin de votre bail...

Connaissez-vous le transfert de bail automobile et est-ce une solution intéressante pour vous? Pour répondre à cette question, il y a un certain nombre d’éléments à savoir. Chose certaine, plusieurs personnes pourraient avoir envie de reprendre votre bail. Regardons cela de plus près!

CÉDER UN BAIL DE LOCATION AUTO

1. Le transfert de bail auto, c’est possible

Sur son site Web, l’Office de la protection du consommateur explique que la cession de contrat, communément appelée transfert de location, permet à une personne de céder son contrat de location de voiture à une autre personne. Comme la rupture d’un contrat avant la fin du terme est onéreuse, le transfert de bail peut s’avérer intéressant si vous désirez vous débarrasser d’une auto louée.



2. Le consentement du concessionnaire est requis

La première chose à faire est d’aviser le concessionnaire que vous voulez transférer votre contrat de location. Vous devez obtenir son consentement. Sachez toutefois que pour refuser, il doit avoir un motif sérieux (ex. : la personne qui veut reprendre votre bail n’est pas solvable). Pour faciliter les démarches, demandez-lui dès de départ les documents nécessaires à la transaction : copies de votre bail et du formulaire de demande de crédit, reçus d’entretien, etc. Informez-vous aussi sur les frais liés au transfert. S’il y en a, ils doivent être raisonnables.



3. Il existe des intermédiaires spécialisés

Il y a deux façons de procéder. Vous pouvez chercher vous-même un nouveau locataire pour votre auto. Cette option demandera toutefois plus de travail. L’idéal, si vous êtes prêt à investir une somme oscillant entre 150 $ et 300 $, est d’utiliser les services d’un intermédiaire. Vous pourrez ainsi afficher votre offre sur un site spécialisé (LeaseBusters.com, ByeByeBail.ca, Vroum.ca ou QuebecLeasing.com) consulté par de nombreux consommateurs et profiter de judicieux conseils.



4. Le prix doit être alléchant

Vous départir de votre auto louée est la bonne affaire pour vous? Super, mais ça doit l’être aussi pour la personne à qui vous transférez votre bail! Votre offre ou votre prix doit donc être alléchant. Comment faire? Il est fortement recommandé de prévoir un incitatif, c’est-à-dire une somme forfaitaire équivalant à quelques paiements mensuels.

Par exemple, vous donnez 1000 $ lors du transfert et vous annoncez des mensualités de 250 $ par mois au lieu de 300 $. Par contre, si vous avez fourni un acompte initial substantiel en signant votre contrat de location, vous n’aurez probablement pas à offrir une prime. Bref, vous comprenez le principe : rendez votre offre attirante et compétitive! Précisez ses avantages : moins de kilomètres parcourus que ne le permet le bail, garanties particulières, etc.



5. Le transfert libère des responsabilités liées au contrat

Une fois que vous aurez conclu la transaction, vous serez complètement dégagé de toute responsabilité, et ce sera au nouveau locataire d’assumer les obligations se rapportant au bail de location. Oui, il y aura eu certains frais, mais ça vous aura coûté moins cher que de payer de 3000 $ à 4000 $ pour une rupture de contrat. Assurez-vous que le titre de propriété (immatriculation) soit émis en faveur du nouveau locataire dès la cession du bail.



6. Une autre location de voiture ou un achat : il faut voir

Maintenant que vous avez trouvé preneur, avez-vous intérêt à louer de nouveau une auto? Louer ou acheter? Ça dépend de votre situation actuelle et de plusieurs facteurs. Pour une décision éclairée, il faut prendre le temps de faire une évaluation.



REPRENDRE UN BAIL DE LOCATION AUTO

7. Reprendre un bail auto, c’est simple et populaire

Pourquoi? Parce qu’il s’agit d’un très bon moyen de louer une voiture récente à un prix intéressant. Si vous voulez une auto pour une année ou deux, la reprise de bail est vraiment à considérer. Mensualités raisonnables, pas d’acompte et autres frais initiaux à payer : les avantages sont nombreux. La plupart du temps, l’auto vient avec les pneus d’hiver et vous récupérez le kilométrage non utilisé. Il suffit de trouver l’offre qui vous convient!



8. La vigilance est quand même de mise

Le transfert ne comporte pas de risque pour le nouveau locataire pourvu qu’il garde le bail jusqu’à la fin du terme. Par contre, avant le transfert, prenez bien sûr le temps de faire un essai du véhicule et de le faire inspecter. L’Association de protection des automobilistes rappelle aux consommateurs que, lors des retours de location de voiture, certains concessionnaires exigent des frais élevés pour certains dommages. Mieux vaut donc être bien informé et préparé!



À travers vos démarches de transfert de bail auto, que vous soyez la personne qui cède le contrat ou celle qui le reprend, n’oubliez surtout pas l’assurance automobile! Chez Promutuel Assurance, on est là pour vous présenter tous les avantages liés à nos produits, à notre service et à nos valeurs de proximité. Demandez-nous une soumission pour votre auto!