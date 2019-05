Canada : un groupe à respecter

Le Championnat du monde de hockey, sous la gouverne de la Fédération internationale de hockey sur glace, a souvent été considéré comme le tournoi des perdants.

Même encore aujourd’hui, on soutient qu’il s’agit de la réunion des joueurs ayant échoué en saison régulière dans le cadre des activités de la Ligue nationale de hockey.

Pourtant, on ne qualifie pas de perdants les joueurs évoluant dans les différentes ligues européennes. Le meilleur exemple : l’équipe championne, celle de la Finlande où on avait répertorié seulement deux joueurs de la Ligue nationale. Les Finlandais ont respecté dans la tradition du hockey européen, que le Championnat du monde est le tournoi le plus prestigieux après les Jeux olympiques.

En Amérique du Nord, les séries éliminatoires de la coupe Stanley demeurent la plus importante compétition après les Jeux olympiques. Mais, le Championnat du monde ne devrait-il pas être un magnifique tremplin pour les joueurs écartés des séries éliminatoires ou encore éliminés au premier ou au deuxième tour pour parfaire leur jeu ?

Quelle expérience a vécue Anthony Mantha, des Red Wings de Detroit, au cours des dernières semaines ? Pierre-Luc Dubois n’a-t-il pas profité de son passage en Slovaquie pour démonter encore une fois à quel point il est devenu un joueur de haut niveau ? Mathieu Joseph a bénéficié d’un moment unique. Alain Vigneault a eu l’occasion d’apprécier le travail de Philippe Myers, un jeune défenseur qu’il va diriger avec les Flyers de Philadelphie. John Tavares n’avait-il pas pris la direction de Bratislava immédiatement après l’élimination des Leafs ?

Comment se fait-il qu’aucun joueur du Canadien n’ait accepté une invitation des penseurs de Hockey-Canada ? N’avait-on aucun intérêt pour prolonger la saison dans un contexte bien particulier ? Les absents ont toujours tort. Où étaient-ils ceux qui ont fait un pied de nez à cette compétition ?

L’occasion de représenter son pays ne devrait-elle pas être une raison suffisante ? Les vrais perdants, ce sont ceux qui refusent l’invitation. Ceux qui participent au Championnat du monde méritent tout notre respect.

Une répétition

Les Finlandais ont été impressionnants battant les Russes 1 à 0. Gagnant en finale contre le Canada. Ils avaient également défait la Suède. Or, dans la formation de la Russie, les joueurs évoluant dans la Ligue nationale affichaient un total de 213 buts. Dans celle de la Finlande : AUCUN.

Et, pourtant, Alex Ovechkin, Nikita Kucherov, Evgeny Malkin, Evgeny Kuznetsov ont tous fait chou blanc. Bye, bye. J’ai regardé le match de samedi et les Russes ont frappé un mur : le gardien Kevin Lankinen qui a sûrement disputé le meilleur match de sa carrière, repoussant 32 tirs. Au-delà de 40 tirs contre le Canada. Lankinen appartient aux Blackhawks de Chicago qui ne semblent pas avoir une très haute évaluation du gardien, en fait, il n’a joué que 19 matchs avec l’équipe de Rockford, filiale des Blackhawks dans la Ligue américaine.

Un autre point à retenir, c’est l’incapacité de Kucherov de faire la différence dans un match ultime. Avec le Lightning de Tampa Bay, Kucherov a fait chou blanc lors de ses cinq derniers matchs en séries éliminatoires incluant les deux derniers matchs de la série contre Washington en 2018. Samedi, contre la République tchèque, il a été le meilleur de son groupe... mais, encore une fois, aucun résultat sur la feuille de pointage. On peut facilement comprendre que les hautes instances du Lightning consacreront beaucoup de temps à trouver une façon d’attirer Erik Karlsson à Tampa Bay. Peut-être, qu’en pleine forme, pourra-t-il donner plus d’espace de manœuvre à leur joueur étoile dans les moments cruciaux ?

Une saison de rêve

Quelle saison de rêve pour tous les artisans de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Des entraîneurs, présents et anciens, aux joueurs, présents et anciens, des officiels, présents et anciens aux propriétaires, présents et anciens, bref pour tous ceux et celles qui ont participé de près ou de loin aux activités de la ligue, on ne pouvait souhaiter un meilleur scénario.

Une finale de la coupe Memorial toute LHJMQ, Alexei Lafrenière qui décroche le titre du joueur par excellence de la saison dans la Ligue canadienne, Mario Pouliot celui de l’entraîneur et Charle-Edouard D’Astous, le titre du joueur humanitaire, pouvait-on espérer une conclusion aussi valorisante pour le 50e anniversaire du circuit ?

Pourquoi 17 jours ?