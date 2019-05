Des cours gratuits d’Amazon aux fonctionnaires québécois

Dans ce créneau, Amazon est la première au monde, bien avant Microsoft, Google, Alibaba, Oracle et IBM, selon Gartner. À elle seule, AWS a eu de meilleures ventes que McDonald’s l’an dernier, avec 25,7 milliards $ US, comparativement à 21 milliards $ US pour la bannière de restauration rapide, a souligné à gros traits le média anglais Quartz.

Jeff Bezos

« Jeff Bezos parle d’une flywheel. Plus on a de services, plus on a de clients, plus on a de clients, plus on est capable de réduire nos coûts. On les a réduits de 72 fois en dix ans », partage au Journal le leader national d’AWS du secteur public, Réjean Bourgault.