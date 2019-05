Deux fois plus cher sur Grande Allée

Des commerçants de la Grande Allée fulminent après avoir appris qu’ils payaient plus du double que des concurrents d’autres secteurs de la ville pour installer leur terrasse sur les trottoirs de la populaire artère.

Les restaurateurs contactés « ont fait le saut » lorsque Le Journal leur a appris que le tarif par mètre carré que leur facture la Ville est jusqu’à 122 % plus élevé que dans d’autres secteurs touristiques de Québec. En fait, les commerçants de la Grande Allée paient 715 $ du mètre carré, alors que ceux de l’avenue Cartier, du Petit-Champlain, de la rue Saint-Jean et du Vieux-Port paient entre 321 $ et 434 $.

« Ça ne fait aucun sens que ce soit plus cher qu’ailleurs. Il n’y a pas de raison qu’il y ait une différence », lance Christopher Chouinard, propriétaire du Grand Café, à qui Le Journal a présenté les chiffres. « On s’est jamais posé de questions. Ils arrivent avec le prix et tu paies, that’s it. Mais là, c’est grave. »

Injustice

De son côté, la Ville défend son système de tarification en affirmant que le tout est ainsi par souci d’équité.

Plutôt que de regarder le montant au mètre carré, la Ville se base sur le coût total annuel, qu’elle cherche à rendre égal entre les différentes zones. Et comme les terrasses sur le trottoir de la Grande Allée ne sont exploitées que deux mois, le montant de base doit être plus élevé. (Voir encadré)

« La variation du taux au mètre carré vise finalement l’obtention d’un montant annuel comparable et équitable entre les zones, mais réparti sur une période d’utilisation différente selon la réglementation de la Ville », explique David O’Brien, porte-parole de la Ville.

Revenus importants

Ces explications ne tiennent pas la route pour les commerçants qui ont accepté de se confier au Journal. « Je ne trouve pas ça équitable pantoute ! Je paie le même montant pour trois mois de moins ; c’est des gros revenus qu’ils font et pas moi », tonne Philippe Linteau, directeur du Belga - Resto-Bar.

« Si on prend l’exemple d’une terrasse à 40 places, que tu sers trois fois dans ta journée, à 25 $ en moyenne par facture si on reste conservateur. Laisse-les faire 75 jours de terrasse de plus et c’est 225 000 $ de revenus de plus qu’ils (la concurrence des autres artères) font. Elle est où l’équité ? » questionne le restaurateur.

Pas le choix

Les commerçants consultés se sentent pris en otage dans ce dossier, un peu comme dans celui des taxes municipales ou des infractions aux règlements municipaux. « Des histoires de frustration avec la Ville, il y en a », confirme Christopher Chouinard.

« Je ne sais pas qui a décidé ça à la Ville, mais lui il sait que je n’ai pas le choix de la prolonger ma terrasse. C’est comme s’il me vendait une bouteille d’eau à 400 $ dans le milieu du désert », image le propriétaire de la Taverne Grande Allée, David Lassonde.

-Avec la collaboration de Mathieu Boulay, Agence QMI