Entrave importante sur des Quatre-Bourgeois

La Ville de Québec informe les automobilistes d’une entrave importante à la circulation qui débutera ce soir à l’intersection du chemin des Quatre-Bourgeois et de la route de l’Église.

L’intersection du chemin des Quatre-Bourgeois et de la route de l’Église sera fermée à la circulation de nuit, entre 20 h et 6 h du matin, à partir de ce soir jusqu’au vendredi 31 mai. L’intersection sera ouverte de jour, entre 6 h et 20 h ; la circulation y sera toutefois restreinte.

Dès demain, le mardi 28 mai, et ce jusqu’au vendredi 31 mai, de 6 h à 20 h, une seule voie sera ouverte à la circulation automobile par direction, en approche de l’intersection de la route de l’Église. Une importante congestion routière est à prévoir dans le secteur.

Les automobilistes sont invités à suivre les panneaux de signalisation temporaires afin de contourner l’entrave.

Des policiers seront sur place afin de maximiser la fluidité de la circulation.

Des travaux souterrains et de surface sont nécessaires dans le projet de réaménagement de la route de l’Église.