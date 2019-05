Le début de saison difficile se poursuit pour les Capitales

QUÉBEC – Pour le dernier match à domicile d’une séquence de sept matchs, les Capitales de Québec ont été dans le coup tout au long de la rencontre face aux Boulders de Rockland, mis à part une cinquième manche fatale de quatre points accordés pour l’équipe québécoise. Les Capitales se sont finalement inclinées par la marque de 6 à 3 au Stade Canac.

Les Capitales occupent encore le dernier rang du classement de la ligue Can-Am après 11 matchs. La formation de Patrick Scalabrini compte seulement trois victoires depuis le début de la campagne.

Le droitier Arik Sikula qui effectuait son troisième départ de la saison a été chassé de la butte lors de la cinquième manche. Le vétéran a connu une autre sortie mi-figue, mi-raisin. L’artilleur a retiré neuf frappeurs sur des prises, mais il a aussi accordé 11 coups sûrs et cinq points mérités en quatre manches et deux tiers de travail.

«Clairement, ils nous manquent de munitions. C’est frustrant. Si notre lanceur partant ne nous vole pas un match, on ne gagne pas présentement, a souligné le gérant Scalabrini. C’est négatif autant pour le résultat que pour le spectacle que nous offrons à nos partisans. Ça me touche beaucoup cette partie-là. J’ai la fierté d’offrir une bonne équipe et bon spectacle sur le terrain.»

L’offensive des Capitales a également été très discrète au cercle des frappeurs. Les joueurs des Capitales ont totalisé seulement six coups sûrs et produit trois points. De retour dans l’alignement après plusieurs présences infructueuses au bâton lors des derniers matchs, Alan Mocahbee a compris le message de son gérant et a répondu avec un coup de circuit en deuxième manche.

Un remplaçant de luxe

Le joueur d’avant-champ Jonathan Malo est encore une fois venu en aide aux Capitales. Celui qui a joué à temps plein pour l’équipe de 2012 à 2016, gagnant au passage deux championnats, a pris la relève de quelques joueurs blessés pour jouer les trois derniers matchs de la série face aux Boulders.

Malo, qui a été élu au sein de l'équipe d'étoiles du 20e anniversaire des Capitales, a renfilé l’uniforme bleu-blanc-jaune pour 11 matchs en 2017, et huit matchs en 2018. Le numéro 15 a récolté deux coups sûrs, un point produit et marqué deux points en trois matchs contre Rockland.

«Jonathan nous a donné un bon coup de main. Les Capitales savent que nous pouvons compter sur lui, c’est un remplaçant de luxe. Il nous a aidés lors des derniers matchs et peut-être qu’il nous aidera à nouveau cette saison », a dit le gérant Scalabrini.

Calepin de notes

Avec l’ajout du receveur Corey Bass à la formation, il y a toujours quatre joueurs capables de s’installer derrière le marbre au sein de l’équipe. L’entraîneur Patrick Scalabrini a décidé de libérer Brandon Brosher qui a principalement été utilisé au premier but depuis le début de la saison.

Après une première séquence de sept rencontres à domicile, les Capitales prennent la route pour disputer trois matchs, dès demain, contre les Jackals au New Jersey et trois autres contre les Boulders à Rockland.