Les Blue Jays dominés par les Rays

Les Blue Jays de Toronto ont été limités à quatre coups sûrs, lundi après-midi, au Tropicana Field, où ils se sont inclinés 8 à 3 devant les Rays de Tampa Bay.

Le partant de l’équipe locale Yonny Chirinos (6-1) a été presque parfait au cours de ses cinq manches au monticule, n’allouant aucun coup sûr et seulement deux buts sur balles. Le lanceur droitier a également réalisé sept retraits sur des prises.

AFP

En relève, Chaz Roe et José Alvarado ont aussi muselé les frappeurs des Jays. Hunter Wood a finalement alloué un circuit de deux points à Jonathan Davis en septième manche tandis que Kolarez a permis un circuit en solo de Freddy Galvis en neuvième.

Sur le plan offensif, Austin Meadows a pris les choses en main chez les Rays en produisant trois points, dont deux à l’aide de son 11e circuit de la saison.

Pour sa part, Daniel Robertson a généré deux points avec un double en huitième manche.

La défaite a été portée à la fiche d’Aaron Sanchez (3-5), qui a quitté la rencontre après trois manches en raison d’un ongle incarné. Le partant des Jays a concédé un point, six coups sûrs et deux buts sur balles, en plus de retirer un frappeur sur des prises.

Le deuxième match de cette série de trois se poursuivra mardi soir, à Tampa. Clayton Richard (0-0) effectuera son deuxième départ de la saison pour les Blue Jays.