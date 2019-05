Les homardises de Cité-Joie

Pour une 22e année, la Fondation Cité-Joie tient ce soir, sur la scène du Grand Théâtre de Québec (rien de moins) sa soirée « Les homardises ».

M. Claude Savard, vice-président, services financiers à l’entreprise de la région de Québec, RBC Banque Royale, et Michel Pelletier, président et chef de la direction de SML, Groupe acier inoxydable, ont accepté la coprésidence d’honneur de l’événement mis en scène par André Vézina, EY, président du comité organisateur. L’an dernier, l’activité avait généré des profits de 130 000 $ pour la Fondation Cit.-joie dont la mission est de soutenir la Corporation Cité-Joie dans son objectif premier d’assurer le bien-être des personnes handicapées sur les plans physique et mental, de même que les personnes défavorisées sur les plans affectif, matériel et physique.

Golf et vélo Rouge et Or

Photo courtoisie

Le 31e Tournoi de golf et la 6e Randonnée à vélo Rouge et Or de l’Université Laval seront présentés le jeudi 30 mai au Club de golf Le Grand Portneuf. Nicolas Audet-Renoux (photo de gauche), vice-président RBC Banque privée (pour le tournoi de golf) et Marc Corriveau (photo de droite), directeur général, Mesure et Analyse, Canada Division – Automatisation industrielle ABB (pour le vélo) ont accepté la coprésidence des deux événements, dont les profits seront versés dans le Fonds de bourses des étudiants-athlètes du programme d’excellence sportive Rouge et Or de l’Université Laval. Il est encore temps de s’inscrire sur le site Internet du Rouge et Or https://rougeetor.ulaval.ca/inscription-golf/.

Le seul traçable

Photo courtoisie

Les homards du Regroupement des pêcheurs professionnels du sud de la Gaspésie sont arrivés dans les poissonneries et les épiceries de la région de Québec. Pour être bien certain que ces homards ont été pêchés par ces pêcheurs, il s’agit de rechercher le seul homard traçable de toute la région Atlantique avec son médaillon de traçabilité (photo) qui fait foi de son origine gaspésienne. De plus en saisissant le code alphanumérique apparaissant sur le médaillon bleu et jaune de votre homard, vous pourrez visionner une courte vidéo du pêcheur qui a fait la capture de votre homard en plus de découvrir sa zone de pêche, le nom du capitaine du bateau ainsi que la méthode de pêche utilisée. Il ne vous restera qu’à déguster votre homard avec votre beurre préféré. https://monhomard.ca/.

Une femme inspirante

Photo courtoisie

Un hommage particulier sera rendu à Gisèle Picard (photo), présidente fondatrice de l’Association des Femmes Entrepreneures du Québec (AFEQ) le jeudi 30 mai, dès 17h, dans les espaces de réception de la Salle Albert-Rousseau de Québec. Sous la présidence d’honneur de Guy Couture, vice-président régional, Manuvie Québec, le souper-spectacle célèbrera l’entrepreneuriat féminin à travers son parcours et mettra en lumière des entrepreneures et artistes qui ont inspiré Gisèle ainsi que celles qu’elle-même a inspirées, parfois sans même le savoir. Après avoir fondé l’Association en 2010, et assumé sa présidence pendant toutes ces années, madame Picard a informé le conseil d’administration de sa volonté de faire place à la relève à la présidence à compter de la prochaine saison. Devant cette situation, le conseil d’administration a décidé qu’il serait opportun de lui rendre un hommage bien mérité. Renseignements: afequebec.com et 418-614-9401.

Anniversaires

Photo courtoisie

Raymond Nadeau (photo), président de la firme Le Concierge, 62 ans... Shiloh Nouvel Jolie Pitt, fille de Angelina Jolie et de Brad Pitt, 13 ans... Paul Bettany, acteur britannique, 48 ans... Nathalie Mallette, comédienne actrice québécoise, 54 ans... Gaston Therrien, analyste sportif à RDS, 59 ans... Michel Noël, propriétaire du golf Mont-Tourbillon... Gaétan Bélanger, propriétaire du cabaret resto Le Folichon, 72 ans... Louis Gossett Jr., acteur américain, 83 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 27 mai 2018. Julio Ribera (photo), 91 ans, dessinateur et scénariste espagnol de bandes dessinées... 2017. Gregg Allman, 69 ans, chanteur et musicien américain du groupe blues-rock The Allman Brothers... 2016. Charles Bitsch, 85 ans, cinéaste français de la Nouvelle vague et assistant-réalisateur de nombreux films de Jean-Luc Godard et Claude Chabrol... 2012. Édouard Hamel, 64 ans, fondateur de Croisières AML... 2012. Placide Gaboury, 84 ans, écrivain québécois... 2009. Richard Cloutier, photographe du Journal de Québec pendant 36 ans... 2007. Gilbert Fillion, 66 ans, ancien député bloquiste de Chicoutimi, de 1993 à 1997... 2001. Gilles Lefebvre, 78 ans, figure majeure de la musique canadienne et québécoise... 2000. Maurice Richard, 78 ans, le plus célèbre joueur du Canadien.