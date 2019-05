Les Remparts mettent la main sur Bibeau

Il ne faudrait pas s’étonner que l’événement soit une fois de plus présenté dans les Maritimes si l’on regarde froidement les villes représentant des candidates potentielles. Si tel est le cas, la ville choisie aura de grands souliers à chausser puisque le rendez-vous d’Halifax a été un franc succès tant au niveau de l’affluence que de l’événement en soi.

Au total, 79 096 personnes ont franchi les tourniquets du Scotiabank Centre au cours des huit rencontres pour établir la moyenne d’affluence à 9887 spectateurs. La demi-finale et la finale ont été disputées à guichets fermés devant 10 595 amateurs.

Sans surprise, les noms des villes de Moncton et de Saint-Jean, au Nouveau-Brunswick, circulent déjà en coulisses. Moncton s’est fait damer le pion par Halifax pour le tournoi de cette année malgré un amphithéâtre flambant neuf, et il est déjà assuré que les Monctoniens reviendront à la charge.

Gagnant l’an passé à Bathurst et meilleur buteur en saison avec 48 réussites, Asselin tentait de ravir le gros trophée pour un deuxième printemps de suite. Il cherchera à signer un premier contrat professionnel au cours des prochaines semaines

« Pour l’instant, je n’ai même pas de plan B, reconnaissait-il avant le match ultime. Les universités m’ont approché et je leur ai dit toute l’année que je voulais jouer professionnel. Si ça ne marche pas dans un an ou deux, je verrai, mais c’est là que je veux me rendre. J’espère que le contrat arrivera dans les prochaines semaines. »