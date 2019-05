Martin Petit change le titre de son spectacle

Martin Petit a annoncé hier que son nouveau spectacle s’appellera Pyroman. Le mois dernier, en entrevue avec Le Journal, l’humoriste avait d’abord indiqué que son premier one-man-show en neuf ans s’intitulerait Martin Petit à 107 000 km/h.

Des changements au contenu du spectacle dans les dernières semaines auraient toutefois poussé l’humoriste à changer le titre. Avec Pyroman, on peut aussi y voir un joli clin d’œil au spectacle précédent de Petit, Le micro de feu, qui lui avait valu deux Olivier en 2011. « Pyroman s’attaque à toutes les tentations de censure de notre époque. Je reviens du chalet à un excellent moment où se rassembler et rire ensemble m’apparaît comme une idée plus pertinente que jamais », a mentionné l’humoriste.

Son quatrième spectacle solo en carrière sera lancé à l’Olympia de Montréal les 15, 18 et 19 octobre.