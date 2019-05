Opérations bariatriques dès l’an prochain sur la Côte-Nord

Bonne nouvelle pour la Côte-Nord. L’hôpital de Baie-Comeau pourra effectuer des opérations bariatriques pour les personnes obèses dès l’an prochain.

Le ministère de la Santé a donné son feu vert lundi.

Les besoins étaient criants dans la région. Environ 26% de la population de la Côte-Nord souffrent d’obésité alors que la moyenne québécoise est de 19%. Le phénomène frappe durement les communautés autochtones de la région.

Les 156 000 dollars de la dernière Randonnée Vélo-Santé ont permis d’acheter le matériel nécessaire pour le programme d’opération bariatrique, comme des civières adaptées.

«Notre population en a grandement besoin. Et on est vraiment heureux que le ministère nous a permis d’annoncer ce nouveau service sur la Côte-Nord en dépit de nos enjeux de main d’œuvre et de distances», a souligné le PDG du CISSS Côte-Nord, Marc Fortin.

Pour l’instant, les patients de la Côte-Nord doivent aller à l’extérieur de la région pour subir ce type d’opération: Rimouski, Québec ou même l’Abitibi-Témiscamingue. Les patients sont souvent seuls, sans soutien familial, pendant le processus. D’ailleurs, le suivi après l’opération n’est pas toujours fait à cause de l’éloignement et des nombreux déplacements qui ont un coût.

«On pouvait facilement compter sept déplacements avant même de se rendre à l’opération. Et c’est une opération qui nécessite un suivi à long terme. C’est un suivi à vie. Ce n’est pas une opération qui après deux ou trois mois de visites post-opératoires, on peut laisser le patient», soutient Olivier Mailloux, adjoint au chef de département de chirurgie régional.

Les chirurgiens iront se former cet automne et les premières opérations seront effectuées au plus tard au début de la prochaine année. Une centaine d’opérations seront effectuées annuellement dans la région.