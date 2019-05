Solution aux très gros problèmes de SPM

J’aimerais tellement pouvoir aider le couple de Claude-André qui vous écrit pour demander votre aide ce matin. Sa conjointe, la femme de ses rêves selon lui, est affectée par de très gros problèmes de SPM qui la rendent invivable pendant une semaine par mois. Je souffre du même mal. Pendant cette semaine-là, je deviens un monstre avec mon mari, mes collègues de bureau et tous les gens autour de moi.

On ne doit ni me regarder, ni me toucher, ni me parler, sinon je crève les yeux. Mon couple s’en allait à la dérive quand j’ai décidé d’arrêter ce calvaire, pour moi et pour les autres. Mon médecin de famille m’a prescrit du Celexa à prendre tous les jours, et ma vie a changé du tout au tout : fini le SPM.

Anonyme

Le médicament que vous proposez en est un parmi d’autres. L’important est de consulter son(sa) gynécologue ou son(sa) médecin de famille pour obtenir une ordonnance.